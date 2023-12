Gracias a una millonaria ciberestafa contra una cuenta del Sanatorio Tandil, ciberdelincuentes se alzaron con una suma cercana a los 37 millones de pesos.

Según Victoria Biurrarena de Paskvan, directora de la clínica, el dinero que estaba en una cuenta del Banco Provincia estaba destinado al pago de aguinaldos. El hecho surgió en el transcurso de la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La directivo del sanatorio inidicó que la banca oficial de la provincia les ofrece “un crédito” para superar la situación. La millonaria estafa llevó a los directivos del centro médico privado a presentar la denuncia correspondiente con intervención de la UFI 12 para investigar el hecho.

La metodología fue a través de 17 transferencias a cuentas ficticias en distintos bancos. La mujer agregó que el hackeo se detectó enseguida.

“Nos avisó el contador e inmediatamente tratamos de comunicarnos con el Banco acá en Tandil, pero nos dijeron que hasta el lunes no atendían y nos dieron un 0800 para comunicarnos. Estamos hablando de una estafa de 37 millones, no se puede entender que no trabajen un fin de semana”, se quejó Biurrarena de Paskvan al medio El Eco. Y añadió que la sucursal Tandil del Banco no le dio “ninguna importancia al hecho”.

La directora del centro médico lamentó a “la vulnerabilidad del sistema y lo desprotegidos que estamos”. “Pudimos bloquear para que no depositaran más dinero ahí”, añadió.

Asimismo, dijo: “Hicimos la denuncia en la Policía y de ahí con la denuncia al banco, y hasta ahora ninguna respuesta. Nos querían dar un crédito y devolver la plata con un interés alto. Una locura, más del 100%, o permitirme trabajar en descubierto. Les dijimos que no, vamos a ir con la denuncia desde la fiscalía”.

“Cuando se enteró la Policía, nos contaron que a muchas empresas les pasó lo mismo, pasó con otro banco también, con el Colegio de la Sierra, y otras empresas”, reveló.