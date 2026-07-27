La ciudad bonaerense de Bolívar vuelve a estar en alerta por una serie de nuevos casos de perros envenenados que se registraron en distintos puntos del distrito y que, según denunciaron vecinos y la organización protectora Sapaab, los animales comenzaron con vómitos, tambaleos y convulsiones antes de morir en cuestión de minutos.

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Según informó TN, el primer episodio de esta nueva seguidilla ocurrió el 15 de julio, alrededor de las 15.30, en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Uriburu. En los días posteriores se reportaron al menos otros tres casos, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes de la ciudad.

Desde Sapaab sostuvieron que no se trata de hechos aislados. La entidad indicó que viene recibiendo denuncias casi a diario y advirtió que junto a varios de los animales aparecieron restos de comida que podrían haber sido utilizados como cebo con sustancias tóxicas.

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La situación revive un antecedente reciente. En mayo de este año se habían registrado 13 intoxicaciones que provocaron la muerte de 11 perros, un episodio que ya había generado alarma en Bolívar.

Los rescatistas también remarcaron que el peligro no alcanza únicamente a las mascotas, sino que existe un riesgo potencial para niños u otras personas que puedan tener contacto con los cebos envenenados.

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En un comunicado difundido por la organización expresaron: "Venimos recibiendo avisos casi a diario. No podemos vivir así, no pueden seguir matando sin ningún tipo de remordimiento".

Además, solicitaron la colaboración de los vecinos para aportar imágenes de cámaras de seguridad de las zonas donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de identificar a los responsables.

Frente a la reiteración de estos episodios, la organización convocó a una marcha de repudio y concientización que se realizará el martes 28 de julio, a las 13.00, en el Centro Cívico de Bolívar, para reclamar el esclarecimiento de los casos y exigir medidas que eviten nuevos envenenamientos.