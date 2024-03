La senadora provincial de UCR, Flavia Delmonte, rechazó las acusaciones en el marco de una causa por presuntos hechos de corrupción.

La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos del departamento judicial de Dolores investiga a Delmonte, a dos de sus colaboradores y a contratados del Senado, por una presunta defraudación a la administración pública. En una resolución firmada el 16 de febrero pasado, el fiscal Mario Rafael Pérez consideró que hay elementos suficientes para sostener que al menos entre febrero de 2019 y diciembre de 2020 Delmonte, con su asesor Kevin Razimoff y un empleado de Diputados, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, habrían designado gente en el Senado a cambio de que estos resignaran parte de sus haberes, informó TN.

El juez de Garantías de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, resolvió pedirle a la Cámara Alta provincial que avance con el proceso de desafuero de Delmonte. El abogado de la senadora apeló la resolución del juez referida al desafuero.

La senadora publicó en sus redes sociales un descargo y lo vinculó a "cuestiones personales" como su proceso de divorcio. "Son utilizados por una tercera persona y se judicializan penalmente tergiversando datos, fechas, circunstancias", justificó.

Además dijo que la “solicitud de desafuero no ingresó a la Cámara de Senadores, ya que se encuentra en trámite en el juzgado correspondiente”.

También sostuvo que no tiene “ñoquis” entre sus colaboradores, que “no existe ningún delito” y lamentó “las odiosas comparaciones”, en referencia al “Caso Chocolate Rigau”.

MI DESCARGO

Frente a la denuncia mediática que pide mi desafuero como Senadora Provincial

Debido a la trascendencia mediática que se le ha dado a una denuncia que tramita en mi contra y a fin de evitar que se afirmen inexactitudes y mentiras quisiera expresar que la misma obedece a los hechos expuestos ante la Fiscalía en 2021 por una ex colaboradora, que además es hermana de crianza de mi ex esposo.

Este conflicto se da en el proceso de mi divorcio y con marcado interés en perjudicarme políticamente.

De manera equívoca los conflictos personales son utilizados por una tercera persona y se judicializan penalmente tergiversando datos, fechas, circunstancias de tiempo modo y lugar como así también se oculta una relación de amistad de más de 25 años.

Desde un primer momento (mediados de 2021) me he presentado ante la justicia a fin de estar a disposición de la misma, en el marco del texto legal y constitucional, no sólo para aclarar las cosas, sino también para hacer valer mis inalienables derechos, resulta curioso que esta denuncia ingresa unos días antes del armado de listas, donde me presenté para renovar mi banca en el Senado y no creo que esto sea precisamente una casualidad.

La solicitud de desafuero no ingresó a la Cámara de Senadores, ya que se encuentra en trámite en el juzgado correspondiente atendiendo a los plazos procesales de ritual. Las personas que se encuentran mencionados y citados a prestar declaración son personas honestas y de bien, que fueron y algunos aun son parte de mi equipo de trabajo y de militancia, demás está decir que ninguno es "ñoqui", otros han sido colaboradores técnicos en el rol que me toca desempeñar como autoridad de una Comisión o trabajan en el territorio y otros ni siquiera formaron parte del despacho. Tristemente vemos cómo con total impunidad se los menciona y se los condena mediáticamente.

Para terminar, debo recalcar que no existe ningún delito, que lo aclararé en el ámbito que corresponde, que es la justicia y que luego de que termine este proceso, iniciaré las acciones correspondientes contra las personas que nos están calumniando e injuriando.

Lamento profundamente las odiosas comparaciones con otros casos y entiendo que, en el afán de la noticia y la primicia, todo se mezcle y amalgame, seguramente no con malicia pero sin dudas con el objetivo de difundir hasta cuestiones inexactas que sólo adunan en mancillar mi prestigio personal y político que es respaldado con más de 30 años de impecable y comprometida militancia de la que los vecinos del Partido de La Costa y la 5ta Sección Electoral son testigos.

Sin embargo, estoy convencida de que se hará justicia.