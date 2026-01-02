Una joven de 25 años denunció haber sido víctima de abuso sexual simple mientras viajaba en un micro de larga distancia desde la terminal de Retiro hacia Mar del Tuyú, en un hecho que volvió a generar preocupación por la seguridad de las mujeres durante los viajes hacia la Costa Atlántica bonaerense.

Ads

Según informó CNM Noticias, la pasajera había abordado una unidad de la empresa Vía Tac y se encontraba sentada en el piso superior del ómnibus. En el asiento contiguo viajaba un hombre de 56 años, domiciliado en la localidad de Cariló, partido de Pinamar.

El viaje transcurría con normalidad hasta que, ya en cercanías del partido de Chascomús, la joven —que estaba entre dormida— sintió que el hombre apoyaba su mano sobre sus piernas, generándole una situación de incomodidad y temor. Si bien no hubo contacto con sus partes íntimas, la mujer interpretó el gesto como una situación de abuso.

Ads

Ante lo ocurrido, decidió levantarse y bajar al piso inferior del micro con la intención de alertar a los choferes. Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, no logró mantener una comunicación efectiva con el personal de la unidad, por lo que optó por cambiarse de sector y permanecer allí hasta completar el recorrido, para evitar un nuevo episodio.

Una vez que el colectivo arribó a la terminal de Mar del Tuyú, la joven dio aviso al 911, lo que motivó la intervención de un móvil policial. En el lugar, los efectivos entrevistaron tanto a la denunciante como al hombre señalado.

Ads

Tras tomar conocimiento del hecho, se estableció comunicación con el Ministerio Público Fiscal, que ordenó la correcta identificación del acusado, aunque en ese momento no dispuso medidas restrictivas inmediatas.

La causa quedó radicada en la UFID N.º 2 de Mar del Tuyú, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación del hecho denunciado, ocurrido durante un viaje que atravesó distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.