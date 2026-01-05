Una denuncia penal por violencia familiar fue radicada en las últimas horas en Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, contra un notero local del canal América, según informó el medio regional Pinamar24, que dio a conocer la existencia de la presentación judicial.

De acuerdo a lo publicado por Pinamar24, la denuncia fue realizada el viernes pasado cerca de las 19.30 en la Comisaría de la Mujer y la Familia. La denunciante es una mujer adulta, madre de dos hijos, quien relató haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas reiteradas, siempre según consta en el acta policial.

El medio señaló además que la mujer manifestó que los hechos no habrían sido aislados y que decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio ocurrido en el ámbito familiar. Tras lo sucedido, tomó contacto con personal policial y posteriormente formalizó la denuncia.

En la presentación, la denunciante solicitó medidas de protección, entre ellas una restricción de acercamiento y la intervención de los organismos correspondientes, en el marco de la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar la situación y definir los próximos pasos.

