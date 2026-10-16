El Colegio Modelo Lomas de Zamora difundió un comunicado tras las denuncias contra dos alumnos de 15 años, imputados por crear con inteligencia artificial imágenes de compañeras desnudas, distribuirlas dentro de la comunidad escolar y presuntamente comercializarlas en sitios para adultos.

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Según trascendió en el marco de la causa, al menos 45 menores de edad, de primero a quinto año, habrían sido víctimas de la maniobra. El caso generó preocupación entre las familias y estudiantes, que cuestionaron la respuesta de la institución y denunciaron que las autoridades escolares habrían mantenido la situación sin informar durante aproximadamente un mes.

Ante los reclamos, el colegio expresó su solidaridad con las estudiantes afectadas y sus familias. En el comunicado señaló que el equipo directivo, los docentes y el equipo de orientación las acompañan, escuchan y contienen de manera prioritaria.

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La institución calificó lo ocurrido como una situación «profundamente dolorosa y grave» y reconoció que, aunque los hechos habrían sucedido fuera del ámbito escolar, tienen un impacto directo en la vida educativa, familiar y social de los estudiantes.

En ese sentido, sostuvo que la situación requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación. También remarcó que, al estar involucrados adolescentes, tanto las estudiantes afectadas como los señalados como responsables, la comunicación debe manejarse con «la máxima prudencia y cuidado», con el objetivo de resguardar la intimidad de los menores y sus familias.

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Frente a los cuestionamientos, el Colegio Modelo Lomas aseguró que actuó desde el momento en que tomó conocimiento de lo ocurrido.

«Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central», indicó el comunicado.

Además, afirmó que continuará colaborando con las autoridades competentes y que adoptó «las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente».

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La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y difundieron las imágenes, en un caso que expone los riesgos del uso de inteligencia artificial para crear contenido íntimo falso de menores de edad y las consecuencias que este tipo de prácticas puede tener dentro de una comunidad educativa.