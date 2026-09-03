Mariano Martínez, de 21 años, estudia Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y es buscado desde el lunes 31 de agosto. El joven había viajado desde Berazategui para entregar un trabajo en la facultad, pero manifestó que se sentía mal y decidió retirarse.

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Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido. Después de salir de la universidad, Mariano llegó hasta Punta Lara, donde fue visto caminando por la avenida Almirante Brown y luego subiendo a un colectivo de la Línea 275.

Fue justamente en ese momento, alrededor de las 14.35, cuando envió el último mensaje conocido a su hermano Lucas, de 19 años. Le pasó la clave de su computadora: “paintball”.

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“Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”, le escribió.

El mensaje encendió las alarmas de la familia. Su mamá, Alicia, consideró que podía tratarse de una despedida, aunque los investigadores todavía intentan determinar qué ocurrió.

El último recorrido conocido

Luego de pasar por Punta Lara, Mariano regresó hacia La Plata y cerca de las 16 tomó un tren Roca rumbo a Constitución. Durante parte del viaje estuvo acompañado por un compañero de la facultad, que bajó en Hudson.

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Según contó su familia, el joven podría haberse quedado dormido debido al cansancio acumulado tras pasar prácticamente todo el fin de semana sin dormir para terminar sus trabajos. Por ese motivo no habría descendido en Berazategui.

La preocupación aumentó durante la noche, cuando Mariano no regresó a su casa ni respondió los llamados. Su familia revisó la ubicación del teléfono y detectó uno de los últimos registros en Punta Lara.

Sus padres se trasladaron hasta Ensenada para buscarlo y también pidieron asistencia al 911.

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La familia sostiene como una de las posibilidades que el joven haya sufrido un episodio de estrés o agotamiento producto de los días previos, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Mariano es de pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos difunden su fotografía en redes sociales.

Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 911.