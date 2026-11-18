En el marco de la “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”, se llevó a cabo un procedimiento coordinado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires que incluyó 136 allanamientos simultáneos en 75 localidades, este miércoles.

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Se trata de la octava Operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los arts. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

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Luego de una ardua investigación se llevaron a cabo 136 allanamientos en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, la descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación, fueron identificadas 123 personas (119 de género masculino y 4 del femenino). Asimismo, 16 personas fueron detenidas y se detectó la participación de 8 menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil. También se advirtió que 7 de los investigados trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que se identificaron 59 menores de edad convivientes o presentes en los domicilios allanados y 7 posibles víctimas.

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Entre los objetivos allanados, se identificó a una persona con antecedentes por una causa de abuso sexual infantil. A su vez, se informó que uno de los objetivos tuvo origen en un operativo previo por un hecho de tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) y que, gracias a la investigación posterior, se logró detectar una nueva imputada por producción y distribución de ese material.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares. Del análisis preliminar efectuado sobre los dispositivos incautados se detectaron más de 3.670 archivos de MASI.

El operativo contó con la participación de fiscalías especializadas y fuerzas policiales provinciales y federales, en una acción conjunta desplegada en distintos puntos del territorio bonaerense. Estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

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Nueve fiscalías especializadas funcionaron como Nodos en la investigación y detección de los responsables: la Unidad Funcional N.º 8 Descentralizada General Madariaga del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín; la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza; la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N.º 15 y N.º 18 del Departamento Judicial La Plata; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 junto a la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, MASI y Grooming del Departamento Judicial Morón; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez; la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial Pergamino; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 Descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial Quilmes; y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 13 del Departamento Judicial San Isidro.

La red de fiscales y ayudantes fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la octava edición de la Operación Protección de las Infancias está conformada por las Dras. y Dres. María Fernanda Wilhelm (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos, respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Esteban Berriel y Diego Lleyda (Lomas de Zamora); Graciela Trill y Emiliano Fortunato (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Delia Mariana Solís Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Laura Bustos (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); y Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).