Una organización dedicada a las estafas virtuales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue desarticulada tras un operativo con 21 allanamientos simultáneos que permitió secuestrar más de 250.000 dólares y avanzar en una causa con al menos 200 víctimas en todo el país.

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El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad, y permitió secuestrar más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y unos 80.000 en criptomonedas—, junto con dinero en pesos, vehículos, equipos electrónicos y documentación relevante para la causa.

Además, detuvo a uno de los integrantes de la banda, quien tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

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La investigación, iniciada en 2023 a partir de una denuncia en Puerto Madryn, permitió reconstruir un esquema basado en inversiones falsas. Las víctimas eran convencidas de colocar grandes sumas de dinero en supuestas empresas que cotizaban en Bolsa. Para sostener la maniobra, la organización utilizaba una aplicación ficticia donde los usuarios podían ver ganancias simuladas durante el primer mes, lo que generaba confianza antes de bloquear los retiros.

La banda operaba a través de criptomonedas, cuevas financieras y sociedades fantasmas, lo que les permitía ocultar el origen de los fondos. Según los investigadores, el dinero nunca era devuelto y las excusas apuntaban a supuestas restricciones del Banco Central.

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Parte del dinero era transformado en activos digitales, mientras que otra fracción se utilizaba para la compra de vehículos y la importación de electrodomésticos que luego eran revendidos online. También a través de inmobiliarias, agencias de turismo.

La organización estaba compuesta por dos familias y tenía al menos ocho miembros identificados. Los procedimientos se realizaron en Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia, incluyendo Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

La causa sigue abierta y los investigadores buscan identificar más damnificados, además de analizar los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance total de la operatoria.

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El expediente es llevado adelante por la División Delitos Tecnológicos Complejos junto con autoridades judiciales de CABA, provincia de Buenos Aires y Chubut, bajo la coordinación del fiscal Fernando Rivarola.