Personal de la Dirección General de Aduanas y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a dos personas sospechadas de integrar una organización narcocriminal liderada por un ciudadano chino.

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Hubo un total de cinco operativos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se hallaron sustancias de alta peligrosidad. La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando la Aduana detectó 6,8 kilos de cocaína en el equipaje de una mujer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La pasajera pretendía abordar un vuelo hacia Malasia con la droga oculta en envases plásticos de alimentos.

Aquel cargamento inicial fue valuado en aproximadamente 102 mil dólares, lo que representa unos 152 millones de pesos al cambio actual. El hallazgo permitió al juez Pablo Yadarola ordenar el seguimiento de las operaciones bancarias y el análisis de teléfonos celulares de la banda.

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A partir del cruce de información financiera y el rastreo de pasajes aéreos, los investigadores lograron reconstruir la jerarquía de la organización criminal. Los miembros tenían funciones claramente definidas para el acopio y transporte de estupefacientes.

En los procedimientos actuales, fueron capturados dos hombres: uno de nacionalidad china, señalado como el jefe, y otro que actuaba como nexo logístico y testaferro. Durante los allanamientos se incautaron 629 pastillas de catinonas sintéticas y 9 gramos de pseudoefedrina.

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Las sustancias sintéticas secuestradas tienen un valor de mercado estimado en 20 mil dólares. Estas drogas representan una amenaza creciente por su potencia y los efectos que generan en la salud pública.

Especialistas de la investigación advirtieron que las catinonas sintéticas pertenecen a una nueva generación de drogas psicoactivas de alta potencia. Son consideradas más peligrosas que el MDMA, conocido como éxtasis, debido a su elevado nivel de dependencia.

El consumo de estas sustancias conlleva riesgos graves de provocar cuadros cardiovasculares y psiquiátricos severos en los usuarios. La causa continúa en curso bajo la carátula de contrabando agravado, un delito que contempla penas de hasta 12 años de prisión. Los detenidos permanecen a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 mientras se analizan nuevas ramificaciones de la red.