Una investigación judicial permitió desarticular una red dedicada a la falsificación y comercialización de leche infantil de la marca SanCor en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina realizó 14 allanamientos y secuestró más de 500 cajas de fórmula infantil apócrifa, además de identificar a cinco personas vinculadas con la maniobra.

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Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Ponte Rodríguez. Los operativos se realizaron en CABA y en los municipios bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez, entre otros puntos.

Durante los allanamientos también se incautaron vehículos, computadoras, teléfonos celulares, documentación y dinero en efectivo. Según la investigación, la mercadería se almacenaba en depósitos clandestinos y luego se distribuía a comercios minoristas y plataformas de venta por internet.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el apoderado legal de SanCor, luego de que la empresa recibiera reclamos de padres y madres cuyos bebés habían presentado trastornos de salud y efectos adversos después de consumir la fórmula adquirida en supermercados y comercios electrónicos.

La presentación recayó en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. A partir de las tareas investigativas de la Policía Federal se logró reconstruir parte de la cadena de comercialización del producto falsificado.

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El riesgo sanitario fue uno de los aspectos más graves del caso. Los análisis de laboratorio realizados sobre las muestras secuestradas detectaron la presencia de Aflatoxina M1, una micotoxina derivada de hongos. Según el informe técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los niveles encontrados superaban en más de seis veces el límite máximo establecido por el Código Alimentario Argentino.

El dictamen sanitario determinó que el producto no era apto para el consumo y advirtió sobre el riesgo que representaba para la población lactante, especialmente porque se trata de un alimento fundamental durante los primeros meses de vida.

Cómo identificar la fórmula infantil falsificada de SanCor

En paralelo a la investigación judicial, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), difundió una alerta alimentaria para advertir sobre la circulación del producto apócrifo.

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La advertencia alcanza a la fórmula infantil en polvo Bebé 1 Advanced, de la marca SanCor, identificada con los siguientes datos:

RNE: 08-000019.

08-000019. RNPA: 08-002519.

08-002519. Lote: L F-011207563.

L F-011207563. Fecha de elaboración: 10/01/26.

10/01/26. Fecha de vencimiento: 10/01/27.

La DIPA informó que la empresa elaboradora, S.A. La Biblia, reconoció diferencias entre el producto cuestionado y el legítimo luego de recibir un reclamo relacionado con su consumo.

Entre las características que permiten reconocer los envases falsificados se encuentran diferencias en el color y el troquelado, modificaciones en el sellado y la marcación del pouch, y cucharas dosificadoras de menor tamaño que aparentemente fueron fabricadas mediante impresión 3D.

También se detectaron errores tipográficos en los rótulos, como las palabras "Adventencia" y "oelico", en lugar de los términos correctos.

Ante esta situación, el organismo provincial recomendó a quienes tengan estos productos en su poder abstenerse de consumirlos. También pidió a los comercios que interrumpan su comercialización y recordó la importancia de adquirir alimentos que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Para realizar consultas o informar situaciones vinculadas con esta alerta, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios habilitó los siguientes canales: