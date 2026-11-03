Una organización criminal dedicada al robo de cuentas de WhatsApp y a la realización de estafas virtuales fue desarticulada tras una investigación que permitió detener a tres personas. La pesquisa determinó que parte de las maniobras se realizaban desde la cárcel de Olmos, donde estaba alojado uno de los sospechosos.

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La investigación fue coordinada por la Ayudantía Fiscal N° 3 especializada en tecnologías digitales del Departamento Judicial de La Matanza y permitió unificar cuatro causas que presentaban la misma modalidad delictiva. Los investigadores detectaron que se repetían los engaños, las líneas telefónicas utilizadas y las cuentas bancarias que recibían el dinero.

El análisis de las comunicaciones y del circuito financiero permitió establecer que una de las líneas telefónicas empleadas pertenecía a un detenido alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos. Los otros dos involucrados cumplían un rol clave: eran titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir y redistribuir los fondos obtenidos mediante las estafas.

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Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 6 ordenó dos allanamientos y una requisa en el penal. Los procedimientos terminaron con la detención de los tres sospechosos y el secuestro de teléfonos celulares de interés para la causa.

Uno de los dispositivos fue encontrado en poder del interno alojado en Olmos y sería el utilizado para llevar adelante las maniobras fraudulentas.

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La información fue difundida por el Centro de Información Jurídica del Ministerio Público bonaerense (CIJUR), con la colaboración del auxiliar letrado de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial de La Matanza, Juan Cruz Rovediello.