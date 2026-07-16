La histórica victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial también dejó episodios de violencia en Bahía Blanca. Un grupo de jóvenes provocó importantes destrozos en un colectivo de la línea 514 durante los festejos que se desarrollaron en la ciudad.

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El hecho ocurrió en una unidad de la empresa Rastreador Fournier. En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa a dos jóvenes golpeando los vidrios del interno 42, mientras uno de ellos fuma dentro del vehículo sin reparar en la presencia del resto de los pasajeros. En otras imágenes se pueden ver los cristales completamente rotos como consecuencia del ataque.

Como ocurrió tras cada presentación de la Selección en el Mundial, miles de bahienses se movilizaron desde distintos barrios hacia la zona del Teatro Municipal, tradicional punto de encuentro para celebrar los triunfos del combinado nacional.

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No obstante, la inmensa mayoría de los hinchas festejó de manera pacífica, y los incidentes registrados fueron aislados. Entre ellos, sobresalió el ataque al colectivo, que terminó con importantes daños materiales.

El episodio volvió a poner en evidencia los excesos de algunos grupos que confunden la celebración con actos de vandalismo, empañando una jornada de alegría para gran parte de la comunidad.

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