El distrito de Avellaneda se propuso realizar “el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo”, acción que convocó a miles de vecinos este lunes. Sin embargo la jornada terminó de la peor manera cuando la muchedumbre, cansada de las horas de espera, derribó el vallado y saqueó la comida.

Ads

Lo que prometió ser una fecha cúlmine, terminó en descontrol y mucha tensión.

La tradicional parrilla "El Tano" pretendía celebrar llevar a cabo una doble celebración: por un lado conmemorar la fecha patria de la Revolución de Mayo, y por otro festejar sus 25 años de trayectoria en el rubro.

Ads

Para este acontecimiento, los organizadores planificaron una estructura de 750 metros, pero tras cinco horas de esperas, lo vecinos derribaron las vallas y tomaron el sándwich por asalto.

SANGUCHAZO AVELLANEDA: SE DESMADRÓ LA SITUACIÓN Y LA GENTE SE ABALANZÓ SOBRE EL SÁNGUCHE

Buenas quiero mandarte el video de lo que pasó hoy en el tano de mitre, te mando foto y video del hombre que fue el primero que tiró las vallas entró y empezó a guardase todo en bolsas. pic.twitter.com/fV4L9YcvV5 — EN LA MIRA (@enlamiraradio) May 25, 2026

Ads