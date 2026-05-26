Descontrol en el sanguchazo de Avellaneda: Hicieron el sándwich de matambre más grande del mundo pero la gente lo saqueó
El evento impulsado por la parrilla "El Tano" concluyó en desmadre con el derribo de vallas, empujones, reclamos y denuncias. Todo quedó registrado por filmaciones de vecinos.
El distrito de Avellaneda se propuso realizar “el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo”, acción que convocó a miles de vecinos este lunes. Sin embargo la jornada terminó de la peor manera cuando la muchedumbre, cansada de las horas de espera, derribó el vallado y saqueó la comida.
Lo que prometió ser una fecha cúlmine, terminó en descontrol y mucha tensión.
La tradicional parrilla "El Tano" pretendía celebrar llevar a cabo una doble celebración: por un lado conmemorar la fecha patria de la Revolución de Mayo, y por otro festejar sus 25 años de trayectoria en el rubro.
Para este acontecimiento, los organizadores planificaron una estructura de 750 metros, pero tras cinco horas de esperas, lo vecinos derribaron las vallas y tomaron el sándwich por asalto.
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