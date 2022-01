En medio de la tarcera ola de Covid, cientos de jóvenes causaron una situación de descontrol en un parador de Pinamar, cuando comenzaron a colarse masivamente a una fiesta nocturna.

La escena ocurrió durante el fin de semana en UFO Point y los videos se viralizaron rápidamente a través de TikTok. La estampida sobrepasó a los pocos patovicas y las vallas de seguridad

Una avalancha de personas ingresó corriendo a un boliche de Pinamar para no pagar la entrada mientras una joven registró el momento con su celular.

El video fue publicado en la red social TikTok mostrando la peligrosa situación. pic.twitter.com/ep6b7BqAAl — Radio Mitre (@radiomitre) January 24, 2022

"¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, no! No se lastimen, no corran", se la escucha gritar a una adolescente mientras mira cómo la manada de chicos le pasa por los costados. Por el hecho no se registraron heridos.

"Fue en veinte segundos. Cuando la Policía reaccionó contuvo a los chicos que estaban para entrar y que la situación no pase a mayores" explicó Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar.