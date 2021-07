El malestar crece a raíz de que nadie aún pudo cobrar el reintegro de 2020. Se trata de los compradores de moneda extranjera que no están alcanzados por el régimen de Ganancias, y que a principios de año se inscribieron para obtener el reembolso. No obstante, hasta el momento AFIP no ha devuelto el dinero a pesar de haber señalado que el plazo para tal fin era de 60 días.