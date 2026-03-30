Nelson Sombra, intendente de Azul, participó del encuentro donde Axel Kicillof anunció que la Provincia coparticipará los fondos que logre recuperar de los $14,7 billones que le adeuda el gobierno nacional.

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En diálogo con Radio Provincia, Sombra aseguró: “Es lo que corresponde que se coparticipen los recursos recuperados” y señaló que la decisión se ve con “buenos ojos” por parte de los intendentes, dada la compleja situación económica.

El jefe comunal destacó que “la coparticipación ha caído” porque depende del **consumo y de impuestos como Ganancias, Ingresos Brutos e IVA”. Por eso, dijo, “todos los presentes hablábamos de lo mismo”.

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Respecto al encuentro, consideró “acertada la convocatoria del Gobernador” y añadió que le hubiera gustado que participaran los 135 intendentes, “porque no hay peor sordo que el que no quiere oír”.

Sombra criticó además a los representantes de otros partidos: “Están en el modelo de la antipolítica que propone la Nación y, a veces, hacen más de lo que les pide para mostrarse bien en su espacio. Son chiquilinadas esas actitudes. Somos intendentes de una comunidad con todos los partidos políticos”.

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El intendente resaltó que “todos estamos en esta situación, donde se evidencia el desapego de la Nación con el resto de las localidades del país” y agregó que “no hay virtud en cerrar la obra pública. Los representantes de La Libertad Avanza deberían sostener sus discursos con criterio, porque no pueden ser genuinos”.

Sobre las copiosas lluvias en la región, Sombra informó que se registraron 230 milímetros y que “a las 3 AM toda la ciudad estaba bajo agua, con afectaciones puntuales como el barrio Oscar Bidegain, de 300 viviendas. Armamos un operativo para ayudar a desagotarlo y ahora el pronóstico ha cambiado”.