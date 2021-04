El presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) Horacio Salaverri desestimó que el gobierno aplique restricciones a las exportaciones de carne y lo vinculó a un "mensaje interno partidario" más que a una medida que se pueda aplicar.

"Amenazar con este tipo de cuestiones me parece que tiene más que ver con alguna situación interna partidaria que con la idea concreta de poder realizarla", dijo Salaverri quien recordó "el fracaso que fue esa medida probada entre el 2007 y el 2010". "La aventura que se hizo en ese momento generó una pérdida de 12 millones de cabezas y un aumento de la carne del 200%. De hecho la recuperación del stock no ha sido total", aseguró en declaraciones a Colonia Am 550.

Consultado sobre si el gobierno planteó el aumento del precio de la carne al sector, señaló que "no teníamos información de que el gobierno estaría observando esa situación".

En ese sentido aclaró que "la carne en (el mercado de) Liniers no explica más que el 23 o 24 % del precio final. Si uno no mira toda la cadena y su carga tributaria nunca va a poder lograr una modificación en el precio final".

Por su parte, Paula Español, secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, había dicho que hay cambios en los precios que se dan como resultado de las especulaciones, de modo que "es importante que haya un parate que frene esas subas".

"La verdad es que, si seguimos viendo este tipo de comportamientos, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne", anticipó Español. "Hay medidas que se pueden tomar y que realmente se están evaluando", dijo la funcionaria para referirse a las herramientas que puede implementar el Gobierno para controlar los precios.