Durante la reciente visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof al distrito de Necochea, el consejero escolar Mateo Boncore entregó un acta acuerdo solicitando fondos extraordinarios para afrontar obras en dos establecimientos educativos que atraviesan problemas de infraestructura.

El pedido apunta a obtener una partida provincial específica para la Escuela Secundaria N° 19, ubicada en la localidad de Juan N. Fernández, donde se requiere una reparación integral de techos, y para la Escuela Técnica N° 2, que necesita arreglos en la cubierta edilicia y la instalación de una nueva red de gas de acuerdo al detalle publicado por el medio local nden.com.ar

“Son obras que la comunidad y los padres vienen esperando y reclamando hace mucho tiempo”, explicó Boncore al fundamentar la solicitud ante el mandatario provincial. Según detalló, se trata de intervenciones de gran magnitud que superan ampliamente el presupuesto ordinario con el que cuenta el Consejo Escolar.

La situación más delicada se registra en la Escuela Técnica N° 2. “El año pasado, durante el invierno, los alumnos debieron cursar en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 31 debido a la falta de gas”, recordó el consejero, al describir el impacto que tuvo la carencia del servicio en el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Desde el Consejo Escolar señalaron que si bien existen partidas para resolver cuestiones menores de mantenimiento, estas obras estructurales requieren una inversión extraordinaria por parte de la Provincia. “Tenemos fondos para cubrir cuestiones menores, pero estas son obras mayores. Son necesarias para garantizar que el ciclo lectivo comience sin contratiempos en estas instituciones”, subrayó Boncore.

El objetivo central del planteo es asegurar condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad y continuidad pedagógica para estudiantes y docentes del distrito.