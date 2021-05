En diálogo con LaNoticia1.com, Fernando Torrillate señaló que el porcentaje de camas ocupadas es muy alto teniendo en cuenta que “todavía no se vino el invierno más duro. Obviamente hay unos días de frío, pero no hay grandes concentraciones de gente afectada por problemas pulmonares como otros años”.

Es por ello que señaló que desde el Municipio buscan “tener a la población objetivo vacunada antes de que se venga el invierno fuerte y en ese sentido nos pone contentos. Hoy estamos celebrando el vacunado número 100 mil”.

“Vacunas tenemos 125 mil aplicadas porque parte de esos 100 mil ya se dieron la segunda dosis, pero habitantes vacunados hoy estamos en 100 mil y seguimos siendo el distrito que más número de vacunados tiene por cantidad de habitantes, hoy estamos con el 30% de la población y es el 95% de mayores de 60 y personal de salud. Estamos bien, avanzando con menores de 59 con factores de riesgo”, celebró el funcionario.

Sin embargo, Torrillate se mostró preocupado por la situación de camas ya que si bien “la letalidad de este año es más baja, debe ser la mitad de la del año pasado, los contagios son inmensamente mayores, por lo que el número de fallecidos por día es superior al del año pasado”.

En este sentido advirtió sobre el riesgo de quedarse sin camas porque “cuando te quedaste sin camas, todo el que llega se muere. El que necesita un respirador y no tiene respirador fallece porque se queda sin aire entonces ya los niveles de letalidad no es como consecuencia de cuánto te afecta el virus sino consecuencia de cuanto te afecta la falta de camas”:

Desde el Municipio buscan reforzar a diario la insistencia de evitar la circulación y restringir lo máximo posible en las calles por dos motivos: cuanto menos gente circula, menos gente puede contraerse las enfermedades típicas del invierno, que son las que llevan a mucha gente a las terapias, pulmonía, enfermedades pulmonares que ocupan terapias intensivas o intermedias y porque la menor circulación de gente evita otro tipo de factores que llevan a la terapia como los accidentes de tránsito.

“Por eso nosotros no compartimos la línea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que las aulas no contagian” apuntó Torrillate y justificó: “Es cierto, las aulas no contagian o contagian menos, pueden ser lugares cuidados, pero la circulación de la gente para llegar a las aulas de chicos, adultos, hace generar mayores lugares de contagio y además aumentar los riesgos de gente que llegue a terapia por otros motivos como accidentes de tránsito”.