Lucas Ghi
Ordenar por:
Escándalo en Morón: separaron de su cargo a Hernán Sabbatella tras una denuncia por violencia de género
"Se perdió el rumbo": con críticas a Ghi, Sabbatella lanza su candidatura en Morón y se prepara para volver en 2027
Lucas Ghi y una advertencia al poder judicial tras la movilización por Cristina: "No estamos pasivos ni adormecidos"
"El intendente estudió acá y su hijo también": reclamo de padres tras violento robo en la puerta de un colegio de Morón
Lucas Ghi alertó por la suspensión de la obra pública anunciada por Milei: "Solo en Morón hay más de 50 en ejecución"
Ghi: "Si para Milei no hubo terrorismo de Estado, puede volver a denominar así prácticas abusivas cuando sea presidente"
Candidato a concejal de UxP dijo que en Morón se detectaron “algunas travesuras en los cuartos oscuros” y apuntó a JxC
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Kicillof en Morón: "Que nuestro pueblo tome dimensión de los riesgos de una derecha que viene por los derechos"
Morón: El candidato de JxC que denunció una "Dirección de Atención al Delincuente" ahora alerta que incendiaron su local
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Página 1 de 10