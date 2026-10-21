Desde España, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el kirchnerismo y lanzó una frase que remite al término “orcos”, utilizado por Mauricio Macri en noviembre de 2023, un día después del triunfo electoral del libertario. Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, el mandatario también se refirió a la suba del riesgo país y cuestionó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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“La Argentina tiene toda una mala historia crediticia por haber sido el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos”, sostuvo Milei, en referencia al kirchnerismo.

Macri había utilizado la expresión “orcos” para referirse a sectores que, según planteó, podían salir a protestar contra el Gobierno que comenzaba a encabezar Milei. Lo hizo el 21 de noviembre de 2023, durante una entrevista con Joaquín Morales Solá por TN, en medio de las expectativas por las reformas anunciadas por el presidente electo.

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Durante su discurso en Madrid, Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y a los antecedentes de incumplimiento de deuda de la Argentina. Recordó que, cuando ganó las elecciones, el indicador rondaba los 3.000 puntos y que su Gobierno había logrado reducirlo hasta los 400. Sin embargo, reconoció que volvió a subir en medio de un escenario global que definió como “convulsionado”.

El riesgo país cerró el martes en 672 puntos, un indicador que refleja el sobrecosto que enfrenta la Argentina para financiarse en los mercados internacionales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

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El mandatario también defendió su gestión económica, destacó el equilibrio fiscal y aseguró que la deuda consolidada pasó del 100% al 39%. Además, sostuvo que la Argentina podría alcanzar la categoría de investment grade, una calificación crediticia que facilitaría el acceso al financiamiento y la llegada de inversiones.

“Cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, Milei apuntó contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable y dictador”. Aunque destacó lo que definió como “la civilización española”, convocó a los sectores liberales a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones españolas previstas para el 29 de noviembre.