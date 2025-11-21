Desde hace 8 meses caen las ventas en Bahía Blanca
El dato surge de la revisión del Informe Económico Regional del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).
Según el informe de la Creebba, las ventas minoristas en los comercios de Bahía Blanca acumulan cuatro bimestres consecutivos de caídas, es decir, un declive pronunciado desde marzo pasado a la fecha.
En el bimestre septiembre-octubre, “se produjo un deterioro respecto al bimestre anterior. En este sentido los consultados percibieron una tendencia a la baja en la comercialización, destacando la baja actividad económica y la lenta recuperación de la misma”, señala el documento.
El mismo resultado se viene obteniendo de forma consecutiva desde el bimestre marzo-abril, con lo que la tendencia negativa se prolonga por ocho meses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión