Según el informe de la Creebba, las ventas minoristas en los comercios de Bahía Blanca acumulan cuatro bimestres consecutivos de caídas, es decir, un declive pronunciado desde marzo pasado a la fecha.

En el bimestre septiembre-octubre, “se produjo un deterioro respecto al bimestre anterior. En este sentido los consultados percibieron una tendencia a la baja en la comercialización, destacando la baja actividad económica y la lenta recuperación de la misma”, señala el documento.

El mismo resultado se viene obteniendo de forma consecutiva desde el bimestre marzo-abril, con lo que la tendencia negativa se prolonga por ocho meses.

