El gobernador Axel Kicillof se refirió a la situación económica del país y cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes.

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“Es cierto, hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes”, afirmó Kicillof, en respuesta a los dichos del mandatario nacional que cuestionaban esa afirmación durante un acto en el partido de Ezeiza donde combinó entrega de viviendas a familias del municipio, la inauguración de una nueva Casa de la Provincia y la apertura de un galpón con cámaras de frío de la empresa Surfrigo.

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El gobernador sostuvo que la situación se refleja en las dificultades que enfrentan trabajadores, docentes, jubilados, estudiantes y pequeños empresarios. También advirtió sobre el endeudamiento de las familias para afrontar sus gastos cotidianos.

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“Tuve la oportunidad de escuchar al presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente. La verdad es que es muy triste. Por eso yo le quiero contestar seriamente al presidente”, señaló. “Es cierto, hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad. Está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier, prácticamente, trabajador, empresario pyme, a cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquiera, a cualquier jubilado. Así que esta es la realidad que se está viviendo”, agregó.

En un contexto muy difícil a nivel nacional es un orgullo acompañar la expansión de empresas como Surfrigo, que gracias al financiamiento del @bancoprovincia amplió su nave de almacenamiento en frío para aumentar su capacidad operativa en Ezeiza. En Argentina sobran ganas de salir adelante, lo que faltan son políticas económicas y decisiones que generen más trabajo, más industria, más desarrollo y bienestar. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2026

Asimismo sostuvo: “Yo le voy a decir al presidente cómo se llega a fin de mes: viviendo peor, mucho peor, mucho peor. ¿Qué es lo que tenemos? Diferentes estrategias para alargar un sueldo que ya no alcanza o bien postergar o limitar consumos. La gente sale menos, aquel que tenía alguna compra especial no la puede hacer, se están postergando consumos”.

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“Le cuento también que no solo eso —continuó— se está endeudando de a millones la familia argentina, y se endeuda con el sistema financiero, con la tarjeta de crédito, con las billeteras, con alguna financiera o con la familia o con los amigos. Se está generando realmente una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica”.

Para rematar, Kicillof reafirmó la realidad de la frase, la gente no llega a fin de mes: “Es así. La verdad que la gente no llega a fin de mes y el presidente lo más triste es que, o bien simplemente decide ignorarlo, o bien, peor todavía no lo conoce y no lo sabe. No conoce la situación en la que está este la Argentina en este momento”.