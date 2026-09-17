El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó el 5º encuentro regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, una jornada de diálogo y participación para el diseño de una agenda de desarrollo que refleje las necesidades y oportunidades.

Ads

Durante el evento, el ministro Katopodis sostuvo: “Venimos caminando la Provincia con un principio muy claro: el desarrollo se piensa en el territorio, escuchándonos. Este es el 5º encuentro de una serie de 8 jornadas donde nos encontramos con distintos sectores para seguir construyendo el Plan de Infraestructura”.

Y continuó: “La Región Norte tiene un potencial enorme, es una de las más importantes, con el 13% de la población, ocupa más del 20% de la superficie total de Buenos Aires, y con un activo en su producción agropecuaria fundamental”.

Ads

De la apertura, que se realizó en la Salón de Usos Múltiples “Mario Meoni” de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, participaron el Rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, el director Provincial de Planificación Estratégica del MISP, Julián González Durán, y representantes de los municipios de la región: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Arenales, Viamonte, Junín, Alem, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Asimismo, participaron escuelas secundarias, escuelas técnicas, universidades, centros de estudiantes, sectores productivos, agropecuarios, la sociedad rural, federación Agraria, el INTA, colegio de profesionales, Cámaras de Comercio, movimiento de jubilados y pensionados; pastorales; el Rotary Club, cooperativas; representantes ambientalistas; clubes deportivos; sindicatos y municipios.

Ads

El evento tiene el objetivo de poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y construir una agenda para que el Estado bonaerense defina y planifique las obras públicas para el desarrollo social y productivo, favoreciendo la creación de empleo, la integración regional y la disminución de las inequidades existentes.

“Creemos en la obra pública como multiplicadora de la economía. Un país que no apuesta a la infraestructura, como está pasando en estos años de parte del gobierno nacional, no es el camino correcto. No venimos a discutir si la Argentina tiene una oportunidad, eso es un hecho. La pregunta es qué hacemos con esa oportunidad”, concluyó Katopodis.

La jornada contó con mesas participativas divididas por ejes de trabajo para sumar aportes al Plan. En ese sentido, en la mesa de Energía accesible y sostenible, se debatieron mejoras en la infraestructura del transporte y distribución de la energía eléctrica para hogares y PyMES, además de ampliar el acceso a la red de gas natural y desarrollar energías renovables, claves para avanzar hacia un plan de diversificación energética.

Ads

En cuanto a Conectividad y Logística, se contribuyó a garantizar una logística eficiente que aporte a la construcción de un país federal, potencie un reequilibrio territorial y promueva oportunidades de desarrollo social y productivo en todas las regiones de la Provincia.

La comisión de la Gestión Integral del Recurso Hídrico estuvo basada en la administración del recurso hídrico, el cual se plantea un abordaje de modo integral y sostenible, garantizando el abastecimiento suficiente tanto para la población como para la producción, y aumentar la adaptación a extremos climáticos como sequías e inundaciones.

Los grupos también debatieron sobre la Infraestructura del Cuidado, un eje clave de la gestión para que el cuidado integral contribuya a la reducción de las brechas de género, de edad y territoriales, y construya una sociedad más justa e igualitaria; y sobre la Infraestructura para los Sistemas de Ciudades, que incluye los equipamientos urbanos que deben ser planificados desde la complementariedad y la articulación entre las distintas ciudades y poblados, para que el arraigo sea un derecho y la migración, una elección.

Además, la Mesa de Juventudes tuvo como objetivo promover la participación de las juventudes en la planificación de la infraestructura pública, incorporando sus demandas, experiencias y expectativas en torno al futuro del trabajo, la educación, innovación y tecnologías; y reconociéndose como protagonistas en la construcción de territorios más inclusivos, sostenibles e integrados.

Los encuentros “Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires”, ya se realizaron en Chascomús, en la Región Este; en la localidad de San Pedro, representando a la Región Fluvial; en Tandil, donde se debatieron ejes de planificación para la Región Centro-Sur, y en Trenque Lauquén, perteneciente a la región noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Allí, organizaciones sociales, entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, municipios, organizaciones religiosas y referentes territoriales podrán participar de la construcción de una agenda de infraestructura que refleje las necesidades y oportunidades de cada región.