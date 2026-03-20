Dos hombres que se encontraban detenidos en una cárcel bonaerense fueron imputados por una estafa millonaria a la familia de una joven con discapacidad, a quien engañaron mediante una falsa relación sentimental para obtener dinero.

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La causa se tramita en la ciudad de Rosario, donde la denuncia fue presentada por la madre de la víctima en noviembre de 2025, luego de detectar una fuerte disminución en los ahorros familiares. Según reconstruyó el diario La Capital de Rosario, la maniobra se desarrolló durante dos años, entre 2023 y fines de 2025.

Los acusados son Alber Martínez (31) y Martín Patane (37), quienes ya cumplían condena en la Unidad Penitenciaria N°11 de Baradero. Ambos quedaron imputados por el delito de estafa en calidad de coautores tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal rosarino, de acuerdo a lo informado por el portal Rosario3.

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De acuerdo a la acusación del fiscal Aurelio Cicerchia, los internos utilizaban teléfonos celulares para llevar adelante el engaño, generando un vínculo afectivo a distancia que luego era utilizado para manipularla emocionalmente y exigirle dinero.

En ese contexto, le prometían que viajarían a conocerla y, con distintas excusas, lograron que la joven retirara dinero de su casa y realizara transferencias a distintas cuentas. La maniobra incluyó videollamadas en las que le indicaban cómo contar el efectivo y depositarlo, además de exigirle los comprobantes de cada operación.

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En total, se acreditaron transferencias por 31.485.500 pesos, en una maniobra que se sostuvo durante un período prolongado aprovechando la confianza de la víctima.

Para la fiscalía, los imputados actuaron aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la joven, quien presenta retraso madurativo, trastornos del habla y microcefalia.

Tras la audiencia, el juez Alejandro Negroni dictó la prisión preventiva de Patane por dos años, mientras que Martínez deberá permanecer detenido por tres meses. Además, se dispuso la prohibición de contacto entre los acusados y también con la víctima y su entorno familiar.