Un nuevo caso de estafa desde la cárcel fue descubierto en las últimas horas luego que se efectuara un allanamiento en la Unidad penitenciaria n°28 de Magdalena tras una denuncia por estafa de un vecino.

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El sospechoso es Rubén Grasso, quien cumple la pena de prisión perpetua por los homicidios de Leonardo Fernández, conocido como el “Mago Alex”, y su novia, Jésica Cigola, ocurridos en el 2019.

La víctima, un vecino de Vicente López, cayó en la estafa del reo al intentar alquilar un departamento en la zona de Playa Varese. Transfirió a una cuenta de una billetera virtual una seña de 420.000 pesos.

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Una pocas horas antes de viajar le fue imposible comunicarse con el supuesto dueño del inmueble. No le respondía los mensajes y tampoco le atendía las llamadas, según informó La Nación.

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Tras un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty ordenó allanar la celda donde está Grasso, de 43 años, donde le secuestraron el celular.

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La cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.