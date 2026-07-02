La administración que encabeza el intendente radical Salvador Serenal no escapa a las generales de la ley y atraviesa serias complicaciones financieras. En ese contexto, el secretario de Hacienda, Alberto Sala, descartó aumentos salariales y anunció: “Para todo no alcanza, y hay máquinas que van a estar paradas un tiempo”.

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El funcionario habló de una “situación compleja” y advirtió que la administración comunal ya no cuenta con una “espalda financiera”. En diálogo con Plura, el funcionario detalló: “Cuando comenzamos, nos llevó dos años y medio nivelar este barco para poder hacernos de una pequeña espalda. Esa espalda, durante fines del año pasado y principios de este año, se fue agotando, y eso nos llevó a que estemos en una situación compleja”.

“Hoy tenemos que afinar muchísimo el lápiz, prestar muchísima atención y estar pendientes de cuánto va ingresando por la caja, cuánto llega de coparticipación, para ir viendo en qué se puede gastar y en qué no”, informó.

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"La famosa frase de Milei, 'no hay plata', la inventé yo hace mucho tiempo atrás", graficó Sala. En la misma línea, Sala remarcó: “Los sueldos están en primer lugar, junto con salud, la parte de acción social que requiere de una asistencia y el mantenimiento de los caminos rurales. Esas son las prioridades que vamos a tener, porque para todo no alcanza, y hay máquinas que van a estar paradas un tiempo”.

Además del freno de la obra pública, el secretario advirtió sobre un escenario negativo para los procesos de recomposición salarial que se venían dando. Sobre este punto explicó: “Hoy no se puede hablar de aumentos de los sueldos municipales. Inclusive, hasta tendríamos que ver si en algún momento no se van a recortar horas extras o algún adicional, porque la masa salarial es muy grande y lo que llega de coparticipación no crece en la misma medida. Entonces, esa es una noticia que ninguno quiere dar”.

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“Vamos a tener que tomar las medidas que sean necesarias, y no por malos, sino porque, cuando no se puede, no se puede”, completó y añadió: “Uno levanta la vista y no ve que en los próximos meses fuera a cambiar la realidad”.