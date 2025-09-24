La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la iniciativa de la senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria), que garantiza que los usuarios puedan manejar personalmente los posnets al pagar con tarjeta de débito o crédito. La medida apunta a prevenir fraudes y proteger los datos bancarios de millones de bonaerenses.

Durante el debate, Demaría remarcó que el proyecto busca “resguardar la seguridad y los datos personales de las personas usuarias de tarjetas; evitar estafas y robos e incorporar a la legislación las mejores prácticas internacionales”. Según explicó, los delitos más comunes se daban cuando el cliente entregaba la tarjeta y el DNI al comercio: “Ese lapso es más que suficiente para fotografiarlos, efectuar múltiples pagos o clonar la tarjeta”, advirtió.

La ley mantiene la obligación de presentar el DNI para verificar identidad y titularidad, aunque aclara que quienes prefieran seguir entregando la tarjeta al proveedor podrán hacerlo.

El texto también sumó los aportes de la senadora Lorena Mandagarán (UCR + Cambio Federal), que fijó un plazo máximo de 90 días para que todos los comercios adapten sus dispositivos de cobro electrónico.

Otro aspecto clave es que el Ejecutivo bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, deberá implementar una campaña de concientización y capacitación para informar a los consumidores sobre sus derechos y difundir prácticas seguras de uso de tarjetas.

Con esta medida, la provincia de Buenos Aires se convierte en una de las primeras jurisdicciones del país en regular el derecho de los usuarios a manipular sus propios medios de pago, alineándose con estándares internacionales que buscan reducir los delitos financieros.