Las panaderías agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires (Cipba) cobrarán $65 el kilo de pan a beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria. La medidad regirá a partir del 20 de enero, informó este viernes la entidad a LaNoticia1.com.

De esta manera, el Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires, junto al Centro de Panaderos de Avellaneda y el Cipan, entre otras instituciones, garantizarán que todas aquellas personas que sean beneficiarias de la Tarjeta Alimentaria puedan comprar el pan a 65 pesos el kilo.

Esta medida tendrá ámbito de aplicación en todo el territorio de la república. Desde nuestra entidad,junto a otras instituciones que representan a las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de Panaderos, llegamos a un acuerdo en el precio para lanzar el programa", explicó a LaNoticia1.com José Álvarez, presidente del Cipba.

De acuerdo a lo que comentó el empresario a este medio, "la iniciativa ya empezó a implementarse de urgencia en la ciudad entrerriana de Concordia, que está en estado de emergencia, y está previsto que la semana que viene empiece a llevarse a cabo en el territorio de la provincia de Buenos Aires".

"En una primera etapa se desarrollará en los municipios de Avellaneda; La Matanza; Almirante Brown; Hurlingham; San Fernando; San Martín y Morón. Esto significa que habrá 105 mil beneficiarios solamente en estos distritos. Luego seguirá por los municipios restantes de acuerdo al cronograma de entrega de las Tarjetas Alimentarias", detalló Álvarez. "Ahora me encuentro recorriendo la costa bonaerense porque tenemos previsto que próximamente las panaderías de Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, entre otras localidades, también adhieran a este programa", agregó.

Ante los micrófonos de LaNoticia1.com, el titular de Cipba remarcó que "aunque algunas exportadoras y molineras especulen con el precio de la harina, garantizaremos que en las próximas semanas habrá panaderías en todo el país que tendrán el pan a 65 pesos para todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria".

Además aclaró que "lo que venimos explicándole a la industria del panadero es que con este programa no van a perder plata, por el contrario, van a ganar un nuevo público porque son ventas que hasta hoy no las tenían por tratarse de un sector más vulnerable que no tenía acceso a poder comprar este producto".

Por último, Álvarez se mostró confiado de que con el correr de las semanas, el kilo de pan a $65 esté disponible en la mayoría de las panaderías de la Provincia. "Esperemos que con el correr de las semanas el pan llegue a estar en cada panadería de cada zona donde se entreguen las tarjetas", concluyó.