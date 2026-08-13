El crecimiento de los bazares chinos en distintos puntos del Conurbano y del interior bonaerense volvió a quedar en el centro de la discusión después de las declaraciones del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, quien había vinculado la expansión de estos comercios con la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional y advertido sobre el impacto que esa situación genera en el comercio y la producción local.

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Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes del Gobierno bonaerense, Costa sostuvo que la proliferación de estos establecimientos era una consecuencia esperable de la política económica nacional y afirmó que actualmente se está “premiando” la actividad importadora y la comercialización de productos extranjeros.

El ministro también remarcó que la Provincia no tiene herramientas para regular la política comercial ni las importaciones, que son facultades del Gobierno nacional, aunque aseguró que el Ejecutivo bonaerense trabaja con distintas herramientas para acompañar al comercio local.

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Tras esas declaraciones, LANOTICIA1 dialogó con Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), la entidad que nuclea a empresarios vinculados al comercio de productos provenientes de China y otros países del sudeste asiático.

La dirigente salió al cruce del diagnóstico de Costa y planteó que el debate debería centrarse en otro punto: la elevada presión tributaria que soportan las empresas y los comerciantes argentinos.

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“Que Costa se dedique a bajar los impuestos”

Durán fue contundente al referirse a las declaraciones del ministro bonaerense y sostuvo que, antes de cuestionar la expansión de los bazares, los funcionarios deberían concentrarse en reducir la carga tributaria que pesa sobre las empresas y los comercios.

“Costa, que se dedique y analice con Kicillof, y todos los diputados de la Provincia, a bajar los impuestos”, sostuvo la empresaria, quien consideró que una reducción de la presión tributaria permitiría que los productores y comerciantes nacionales tengan mejores condiciones para competir.

Según explicó, la expansión de los bazares no puede analizarse únicamente desde el punto de vista de las importaciones. A su entender, existe una demanda concreta de los consumidores que explica por qué estos establecimientos continúan creciendo.

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“Si hay productos que se venden en los multirubros que tenemos es porque el público los elige y los quiere. Si el público no los compraría, no habría esos productos”, afirmó.

En esa línea, Durán cuestionó que se responsabilice a los bazares por las dificultades que atraviesan otros sectores comerciales y productivos.

“Los que perjudican son ellos, que no hacen nada por ningún comerciante. Al contrario, están ávidos de saquearte el bolsillo por cualquier motivo”, lanzó.

La dirigente apuntó particularmente contra la presión tributaria provincial y mencionó el peso de Ingresos Brutos, las percepciones y otros mecanismos fiscales que, según planteó, encarecen la actividad económica.

“No puede ser que Ingresos Brutos te lleve el 3% de la facturación bruta total. Y en algunos casos se lleva hasta el 4,9%”, sostuvo.

También cuestionó el sistema de percepciones y afirmó que muchas empresas terminan funcionando como una suerte de agentes de recaudación del Estado.

“¿Por qué no ven ahí? ¿Por qué no bajan eso primero?”, planteó, al reclamar también una reducción de las cargas sociales que pesan sobre la contratación de trabajadores.

Augusto Costa.

Más de 200 bazares en la Provincia: fuerte presencia en el Conurbano y expansión al interior

Uno de los datos que aportó Durán durante la entrevista fue la dimensión que alcanzó el fenómeno comercial. Según indicó, actualmente existen más de 500 bocas de este tipo en todo el país, mientras que estimó que más de 200 estarían ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, con una fuerte concentración en el Conurbano.

La cifra no surge de un registro oficial sino de una estimación de la representante del sector, quien señaló que aproximadamente la mitad de los establecimientos existentes a nivel nacional estarían radicados en territorio bonaerense.

La expansión, además, ya no se limita a los grandes centros urbanos del Área Metropolitana. Durán señaló que el fenómeno continúa extendiéndose hacia el interior de la Provincia y mencionó como ejemplo concreto la próxima apertura de un nuevo local en Luján.

“En Luján estamos abriendo otro”, contó.

También mencionó la presencia y expansión de estos comercios en otras provincias como Mendoza, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones.

Para Durán, la clave del crecimiento está en la combinación entre variedad, precio y oferta de productos que muchas veces no se encuentran en otros comercios.

“Caemos con una multiplicidad de productos y marcas y usted entra y va a encontrar lo que menos imagina. Y a un precio totalmente imbatible”, afirmó.

La empresaria puso como ejemplo distintos productos de uso cotidiano, desde artículos de marroquinería, medias y pañuelos hasta bijouterie, maquillaje, valijas y elementos de ornamentación.

También destacó la oferta de juguetes durante la previa del Día del Niño, especialmente en un contexto en el que muchas familias bonaerenses deben ajustar sus gastos y buscan alternativas más económicas.

En ese sentido, el crecimiento de estos locales también aparece vinculado a una demanda concreta de los consumidores del Conurbano: encontrar productos a precios accesibles para llegar a fin de mes.

Durán aseguró que esa demanda explica buena parte de la expansión. “Para la gente es novedoso, caemos con una multiplicidad de productos y marcas”, señaló.

MultiShop, uno de los bazares chinos que abrieron en la Provincia, ubicado en Luis Guillón.

Habilitaciones, intendentes y empleo: la otra dimensión bonaerense

La expansión de los bazares también tiene una dimensión estrictamente municipal, ya que cada nuevo establecimiento debe atravesar los controles y habilitaciones correspondientes en las localidades donde se instala.

En ese punto, Durán aseguró que la relación con los intendentes es dispar. Según explicó, hay jefes comunales que comprenden la dinámica de la actividad comercial y otros que plantean mayores dificultades.

“Hay algunos intendentes que entienden bien lo que es la temática comercial”, sostuvo.

La dirigente aseguró que, mientras los comercios cumplan con la normativa y cuenten con las habilitaciones correspondientes, no debería existir un impedimento para su funcionamiento.

“Mientras vos estés a derecho y en regla, ¿qué puede haber?”, planteó.

Durán aclaró que los trámites pueden variar de acuerdo con las dimensiones del establecimiento. “Si vamos a poner 1.000 metros cuadrados, bueno, eso lleva un poco más de trámite, pero cuando son 200, 300 o 400 metros cuadrados, mientras tengas los papeles en regla y las habilitaciones como corresponde, no hay problema”, explicó.

De esta manera, la discusión que se abrió a partir de las declaraciones de Costa también tiene una dimensión concreta en los municipios bonaerenses, donde los comercios deben atravesar los procesos de habilitación para poder instalarse.

Otro de los argumentos utilizados por Durán para responder a las críticas fue el impacto laboral y logístico que genera la actividad.

La empresaria sostuvo que el circuito comercial vinculado a los bazares genera empleo directo e indirecto y mencionó a despachantes de aduana, transportistas, repositores y cajeros, además de quienes trabajan directamente en los establecimientos.

“Se da una mano de obra directa e indirectamente”, afirmó.

Por eso, rechazó que estos comercios puedan ser analizados únicamente como puntos de venta de productos importados y sostuvo que detrás existe una cadena de actividades que también genera movimiento económico.

Yolanda Durán.

“La gente cuida su bolsillo y busca precio y calidad”

Uno de los principales argumentos de Durán para defender el crecimiento de los bazares es el comportamiento de los consumidores.

En ese sentido, rechazó la idea de que la expansión de estos locales pueda explicarse únicamente por una política de importaciones y sostuvo que existe una elección concreta de los vecinos que buscan productos accesibles.

“La gente cuida su bolsillo. Busca precio, busca calidad y precio”, resumió.

Durante la entrevista, ejemplificó con productos de maquillaje y artículos de cuidado personal que, según afirmó, pueden encontrarse en estos comercios a precios significativamente menores que en otros establecimientos.

“Un lápiz labial que te cobraban 8.000 o 10.000 pesos, ahí lo va a conseguir a 2.500 pesos”, sostuvo.

También cuestionó la transformación que atravesaron algunos comercios tradicionales, especialmente farmacias y otros establecimientos que incorporaron una amplia variedad de productos, y consideró que existe una competencia que no debería analizarse únicamente en función del origen de la mercadería.

“Una farmacia vende comida, vende de todo, pero nadie le dijo nada”, señaló.

Para la titular de Cedeapsa, entonces, el punto central debería ser por qué los productos fabricados en Argentina tienen mayores costos y dificultades para competir con aquellos que llegan desde otros países.

“Los productos de afuera no puede ser que paguen semejante flete, que vienen hasta la Argentina y sean todavía sumamente competitivos. Algo hay en el medio”, razonó.

A su entender, si un producto importado puede llegar al consumidor argentino después de atravesar toda la cadena logística y aun así mantener un precio inferior al de uno fabricado localmente, el problema debería ser analizado sobre la estructura de costos argentina.

“Nosotros los argentinos somos caros, muy caros”, afirmó.

Uno de los bazares chino en Mar del Plata, donde ya abrieron más de 25 locales.

“No puede ser que el Estado se lleve el 60% de lo que producís”

El cuestionamiento más fuerte de Durán estuvo dirigido a la carga tributaria y fiscal que, según sostuvo, soportan las empresas argentinas.

“No puede ser que el Estado de lo que vos producís se lleve el 60% de tus ingresos. ¿A dónde se ha visto?”, preguntó.

En otro tramo de la entrevista, incluso cuestionó el nivel de presión fiscal tanto de la Provincia como de la Nación y apuntó contra organismos de recaudación y fiscalización.

“¿Cómo el empresario argentino va a salir adelante? ¿Cómo puede arriesgar su capital e invertir, sabiendo que en cualquier momento te caen 20 inspectores?”, planteó.

En esa línea, afirmó que los empresarios terminan dedicando buena parte de su tiempo a atender requerimientos y controles en lugar de concentrarse en la actividad productiva y comercial.

“Más atendés inspectores que al público”, resumió.

Durán también cuestionó los mecanismos de bloqueo de cuentas y las medidas fiscales que, según su visión, pueden complicar el funcionamiento de las empresas.

Su planteo, en definitiva, es que el debate sobre las importaciones debería estar acompañado por una discusión sobre los costos internos de producir y comercializar en la Argentina.

“Antes de criticar, que los funcionarios, tanto de Nación como de Provincia, o los diputados, tengan alguna luz para hacer un proyecto de ley y presentarlo para bajar la carga tributaria”, reclamó.

Augusto Costa en la conferencia del último lunes, junto a Carlos Bianco.

Una respuesta al planteo de Costa

Las declaraciones de Durán abren así otro capítulo en la discusión que se instaló en la Provincia alrededor del crecimiento de los bazares chinos.

Mientras Augusto Costa había señalado que la expansión de estos comercios forma parte de un escenario generado por la apertura de importaciones y advertido por el impacto sobre los comerciantes y productores bonaerenses, desde el sector empresario que representa a estos establecimientos sostienen que el fenómeno responde fundamentalmente a una demanda concreta de los consumidores y a la necesidad de encontrar precios más accesibles.

“No podés decirle a la gente ‘no vayas a comprar’. Si la gente te elige, ¿qué querés hacer con la gente?”, sostuvo Durán.

La dirigente consideró que la discusión no debería plantearse entre “comercio local” y “bazares chinos”, sino alrededor de las condiciones que permitan que cualquier empresa instalada en la Argentina pueda competir.

“Deberían trabajar para mejorar, para que el fabricante, el productor o el que labora sea más competitivo. ¿Y cómo es ser más competitivo? Bajando la carga tributaria, bajando la presión tributaria”, insistió.

Así, mientras el Gobierno bonaerense reclama a la Nación medidas para proteger a la producción y al comercio frente al avance de las importaciones, los empresarios de los bazares plantean que la respuesta no debería ser cuestionar el consumo de los vecinos ni la apertura de nuevos locales, sino reducir los costos y los impuestos que enfrentan las empresas argentinas.

El fenómeno, entretanto, continúa creciendo en la Provincia: según la estimación aportada por Durán, más de 200 bazares ya funcionan en territorio bonaerense, con una fuerte presencia en el Conurbano y nuevas aperturas que avanzan hacia localidades del interior.

Para el sector, el crecimiento tiene una explicación concreta: los consumidores los eligen porque encuentran variedad, productos novedosos y precios que, en el actual contexto económico, les permiten cuidar el bolsillo.