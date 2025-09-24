El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y su reciente viaje a Estados Unidos, que consideró “otro capítulo de una historia repetida en la Argentina”.

En diálogo con Pase lo que pase por Radio Provincia AM1270, el jefe comunal afirmó que las medidas del Gobierno nacional no buscan el crecimiento ni el desarrollo, sino “endeudar, fugar y generar timba financiera”.

Wischnivetzky agregó que estas políticas están generando una recesión autoimpuesta en la provincia de Buenos Aires, afectando la economía local, la producción, el turismo y el empleo. Además, señaló que la gestión nacional muestra “una animosidad manifiesta” hacia la provincia, reflejada en la deuda de $12 billones que mantiene la Nación con el Estado bonaerense.

El Intendente habló también del comunicado emitido junto a los 12 intendentes peronistas de la Quinta Sección Electoral busca ser “una advertencia y un pedido de cambio de políticas, no un ataque a la democracia”, y subrayó que continuar con este modelo pone en riesgo áreas clave como salud, educación y seguridad.

“Esto termina con la economía destrozada y la gente en situación de extrema precariedad. No se trata de un error: vinieron a hacer esto. Es una película que ya vimos”, concluyó Wischnivetzky, haciendo un duro señalamiento a las decisiones de Milei y su agenda internacional.

