El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, valoró los anuncios realizados por el gobernador Axel Kicillof durante un encuentro con 60 jefes comunales bonaerenses y destacó la importancia de anticipar el impacto de las políticas nacionales en los municipios.

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En declaraciones a Radio Provincia, Curutchet explicó que “siempre es saludable que el Gobernador, junto a intendentes y gremios, plantee un cuadro de situación”, porque “las políticas nacionales empiezan a golpear con efecto cascada, primero a la Provincia y después a los municipios”.

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El mandatario local detalló que Kicillof realizó varios anuncios sobre la distribución de fondos provinciales, en especial las cuotas que llegarán a cada municipio a partir del endeudamiento autorizado por la Legislatura. Según indicó, el 8% de esos recursos se repartirá a través del CUD (Coeficiente Único de Distribución).

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Curutchet también destacó la promesa de crear un fondo coparticipable con el dinero que se recupere de la deuda de $14,7 billones que Nación mantiene con la Provincia. Sin embargo, aclaró que la concreción de este fondo “va a depender de la presentación que se hizo ante la Corte Suprema”. Aun así, remarcó que “esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”.

Sobre la situación social y económica del distrito, el intendente señaló que “en nuestro municipio tenemos más demanda de viviendas que de trabajo, que se complementa con una changa, pero el alquiler se hace inaccesible junto a las tarifas, el transporte y la alimentación”. Por eso, agradeció “a la Provincia por las casi 200 viviendas que construye” en Marcos Paz y por el rescate del programa nacional Completar, que permitirá terminar otras 40 viviendas en conjunto con el municipio.

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Curutchet cerró con un llamado a mantener la coordinación entre Nación, Provincia y municipios: “Es fundamental que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, y estos anuncios son un paso importante para aliviar la situación de los vecinos”.