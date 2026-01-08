El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires publicó los índices que utilizará para transferir los recursos coparticipables para el año 2026, y en algunos despachos municipales se encendieron las alarmas.

Luego de la publicación, en Madariaga, gobernada por Carlos Esteban Santoro (UCR), ya plantearon la queja porque sufrirá "una baja del 5% en los recursos coparticipables de la provincia (un total del 25% en los últimos 10 años), lo que representa casi una masa salarial mensual de todo el municipio".

Estos fondos se transfieren a través del CUD (Código Único de Distribución) y significará recibir más de 800 millones de pesos menos este año, casi una masa salarial de un mes de toda la municipalidad, según precisaron. El criterio para repartir los recursos depende de varios factores, entre ellos estadísticas en salud y población.

“SI observamos los últimos diez años, este código ha bajado para nuestra ciudad en un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), es decir, los sueldos de cuatro meses de todos los empleados municipales”, sintetizaron.

Asimismo recordaron la importancia que tiene esto para las arcas municipales de Madariaga, ya que más del 60% de sus recursos están compuestos por las transferencias que provienen de la Provincia de Buenos Aires por los impuestos Nacionales (como el IVA o Ganancias) y los Impuestos Provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario) que recaudan todos los meses.

“Dicho código queda establecido para todo el año, por lo que es poco probable que haya modificaciones en el transcurso del mismo, aunque se continuará con las gestiones ante el Ministerio de Economía como se vienen realizando en los años anteriores”, anticiparon.