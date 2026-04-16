Desde PAMI afirmaron que ya comenzó a regularizar su esquema de pagos, desmintieron versiones sobre una crisis estructural y garantizaron la continuidad de las prestaciones. El director ejecutivo del instituto, Esteban Leguízamo, aseveró que ya se encuentra en marcha un proceso de normalización de abonos, luego de la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses.

Ads

Por otro lado, desmintió que PAMI se encuentre en crisis y explicó que los reclamos de los prestadores corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento del sistema, y resaltó que “al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados”.

Por último, Leguízamo remarcó que no hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera y explicó que la decisión de implementar la cápita unificada responde a un pedido que hace tiempo vienen haciendo los propios prestadores de salud. Además, destacó que “los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar”.

Ads

Puede interesarte

Ads