El piloto pilarense de Fórmula 1 Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de China y largará 12° en la carrera que se disputará este domingo desde las 4 de la madrugada (hora argentina) en el Circuito Internacional de Shanghái.

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El joven de 22 años, que compite con el equipo Alpine F1 Team, quedó a apenas cinco milésimas de segundo de meterse en la Q3, la instancia que define la pole position. El último en lograr el pase fue el francés Isack Hadjar, quien superó por un margen mínimo al argentino.

All to play for 👊 pic.twitter.com/BYrGi1J9Ro — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026

La actuación del piloto de Pilar mostró un progreso respecto de sus primeras clasificaciones del año. En la Q1 logró avanzar con solvencia luego de marcar una gran vuelta en los segundos finales que lo dejó noveno y lo metió en la siguiente tanda.

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En la Q2, tras un primer intento discreto, Colapinto volvió a salir a pista y registró un tiempo de 1:33.357. Ese giro lo dejó 12°, muy cerca de meterse entre los diez mejores de la clasificación.

Después de todo lo que se dijo, Franco volvió a demostrar el carácter al que ya nos tiene acostumbrados. Se quedó a apenas 5 milésimas de meter ese Alpine en Q3, con un auto que sigue sufriendo muchísimo de subviraje. Briatore, que sabe perfectamente lo que cuesta, le reconoció… pic.twitter.com/XUeqaVTDs7 — Nico Peix (@ANPeix) March 14, 2026

Aunque el pilarense terminó la sesión algo cabizbajo por haber quedado tan cerca de la Q3, recibió un gesto inesperado del histórico dirigente italiano Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine. El dirigente lo saludó, le estrechó la mano y le dio un abrazo en reconocimiento al esfuerzo.

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Colapinto también había tenido actividad más temprano con el Sprint del Gran Premio de China, donde terminó 14° tras realizar una buena largada.

Gutted to miss out by 0.005s 🤏



We're proud of that performance and you can be too, @FranColapinto 🫶 pic.twitter.com/XjY9lPOK9B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026

La carrera principal se disputará este domingo y el argentino partirá desde la 12ª posición, apenas a dos lugares de la zona de puntos, con la expectativa de sumar sus primeras unidades de la temporada.

En la pole position quedó el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, seguido por su compañero de equipo George Russell, ganador del Gran Premio de Australia y del Sprint disputado en China. Antonelli, con 19 años y 201 días, se convirtió además en el piloto más joven en conseguir una pole position para una carrera principal en la historia de la Fórmula 1.