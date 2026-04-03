El intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, volvió a poner el foco en la situación financiera de los municipios y reclamó mayor eficiencia en áreas críticas al Gobierno bonaerense, en el marco de una reunión convocada por el gobernador Axel Kicillof en La Plata.

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El planteo se dio a través del Foro de Intendentes Radicales, que emitió un comunicado donde consideró “imprescindible” mejorar la gestión en sectores sensibles como educación, salud, seguridad, IOMA e IPS, con el objetivo de garantizar mejores servicios a los vecinos.

En ese contexto, Suescun advirtió sobre el impacto de la caída de los recursos municipales. “Hay una disminución muy importante en los ingresos vinculados a la actividad, como el IVA e Ingresos Brutos. Marzo ha sido el mes con menor coparticipación en lo que va del año”, señaló.

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Y detalló: “En enero recibimos mil millones de pesos y en marzo poco más de ochocientos millones”.

El jefe comunal también comparó la situación con el año pasado y marcó el deterioro frente a la inflación: “Si se toma marzo del año anterior, el incremento fue de apenas un 10%, mientras que la inflación anual superó el 30% y las paritarias salariales estuvieron en niveles similares. Estamos aproximadamente 20 puntos por debajo de eso”.

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Frente a este escenario, remarcó la necesidad de extremar cuidados en la gestión local. “Es una situación que exige responsabilidad y racionalidad. Los municipios tenemos que dar más respuestas con menos recursos, sin dejar de garantizar los servicios esenciales”, sostuvo.

Además, el intendente acompañó el reclamo hacia Nación, pero también apuntó a la administración provincial: “Pedimos mayor eficiencia en áreas críticas como IOMA, IPS y el transporte escolar”.

Por último, adelantó que se gestiona una reunión con funcionarios bonaerenses para avanzar en estos planteos. “Estamos solicitando un encuentro con el gobernador y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, para trabajar en una agenda conjunta”, concluyó.