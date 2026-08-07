El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este viernes de la tradicional celebración de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, donde dejó fuertes definiciones políticas contra el Gobierno de Javier Milei. Durante un contacto con la prensa, cuestionó la represión policial en las inmediaciones del Congreso, criticó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, y responsabilizó al Ejecutivo nacional por el creciente endeudamiento de las familias.

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En primer lugar, el mandatario provincial se refirió al operativo de seguridad desplegado durante la movilización contra la iniciativa oficialista. "Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases", afirmó.

Además, sostuvo que la protesta había sido "convocada desde muchísimos sectores" y acusó al Gobierno de intentar "desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia".

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Respecto del proyecto aprobado en el Senado, Kicillof cuestionó las modificaciones que sufrió durante el debate y afirmó que el Ejecutivo busca imponer "leyes ómnibus, leyes sábana, leyes panfleto".

En ese sentido, aseguró que la discusión dejó al descubierto un rechazo cada vez mayor al rumbo del Gobierno. "Cada vez sectores más amplios se dan cuenta de que hay que defender la soberanía y de que no pueden vivir rematando el país y favoreciendo intereses extranjeros", expresó.

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El gobernador también rechazó la visión económica del presidente y respondió a las declaraciones de Milei sobre el nivel de endeudamiento de los argentinos.

"No hay que ponerse ni teórico ni economista: un millón de microeconomías son la macro. Si no lo entiende Milei, la verdad es que está revelando que juega para otro lado y patea para otro lado", lanzó.

Luego vinculó el aumento de la morosidad con la pérdida del poder adquisitivo y responsabilizó directamente al Gobierno nacional.

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"El lío lo armó Milei, no la gente", sostuvo. Según explicó, el crecimiento del endeudamiento responde a que "los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas: alquileres, alimentos y salud".

En ese marco, también apuntó contra la desregulación del sistema financiero y advirtió sobre la facilidad con la que las personas pueden acceder a créditos.

"Con tres clics se puede endeudar gente que ni sabe a qué tasa y después no puede pagar. ¿Cómo no va a tener que ver el Gobierno? ¿Para quién gobierna? ¿Para las corporaciones, para la timba?", cuestionó.

Finalmente, Kicillof evitó profundizar la confrontación política y afirmó que prefirió centrar su presencia en la jornada religiosa en el acompañamiento a quienes atraviesan dificultades económicas.

"Hoy, por respeto a la gente que está acá, me gustaría acompañar a un pueblo que tiene dificultades, que sufre", expresó.

Antes de retirarse, el gobernador también destacó la expectativa por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. "Son esas las cosas que importan", concluyó.