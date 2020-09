El dirigente social Luis D´Elía fue condenado en noviembre de 2017 por la toma de la Comisaría 24 en el barrio de La Boca. Al comienzo de la pandemia, se le concedió el arresto domiciliario por ser paciente de riesgo, pero contrajo Covid-19 en su domicilio. En las últimas horas, el piquetero kirchnerista reclamó el indulto presidencial tanto para él como para la activista Milagro Sala.

Consultado por el medio Canal Abierto sobre su situación procesal, D'Ellía afirmó: "Algunos presos, como Milagros Sala y yo, la única vía que tenemos a esta altura es un indulto del Poder Ejecutivo". También habló del presidente Alberto Fernández: "Hay cosas en las que coincido y otras que no, pero es momento de ser prudente". Para fundamentar su reclamo de un indulto presidencial, D’Elía se victimizó.

En ese sentido, contó: "Estuve imputado en ocho delitos e inhabilitado de ocupar cargos públicos por ocho años. Apelé, fui a la Cámara Federal, y en la de Apelaciones me sacaron siete de ellos y la inhabilitación". "Me quedó uno solo: instigación a cometer delito. No hay nadie en la Argentina preso por ese delito", aseguró D'Elía, quien apelará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe recordar que Luis D'Elía tiene 63 años y actualmente se encuentra en la que era la casa de su madre en Isidro Casanova. Allí cumple arresto domiciliario desde el 5 de abril, luego de que la Justicia decidiera que su permanencia en el penal de Ezeiza representaba un riesgo para el resto de los internos si reingresaba a la cárcel tras haber estado en una clínica en medio de la pandemia de coronavirus.