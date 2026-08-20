La secretaria general de SUTEBA, María Laura Torre, estuvo en Tandil donde encabezó una reunión regional de secretarios generales en la sede gremial. Durante una conferencia de prensa, realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación de la educación bonaerense y nacional y advirtió que el sistema atraviesa una crisis que, según sostuvo, excede la falta de recursos y pone en discusión el modelo educativo vigente.

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Torre aseguró que “el sistema educativo no solo enfrenta una crisis de recursos, sino una amenaza existencial impulsada por un cambio de matriz ideológica a nivel nacional”.

En ese sentido, cuestionó el recorte de fondos destinados al sector y sostuvo que “no es un ajuste técnico, sino un punto de inflexión que erosiona los pilares de la movilidad social ascendente”.

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La dirigente vinculó además la situación de la educación técnica con el proceso de desindustrialización. “La industria ya no es parte del proyecto de nuestra nación”, afirmó, al tiempo que señaló que la quita de partidas para comedores, libros y becas “deja de ser un ahorro fiscal para convertirse en una desarticulación sistémica del derecho a aprender”.

Críticas al Gobierno nacional

Torre calificó al actual escenario como “el más grande desfinanciamiento que tuvimos desde que conquistamos nuevamente la democracia a la fecha” y cuestionó el rol del Estado nacional como garante de la igualdad educativa.

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Según planteó, “el Estado nacional está abdicando de su rol como garante de la equidad”, lo que dejaría en riesgo las bases sobre las que se construyó el sistema educativo público.

Uno de los principales ejes de sus cuestionamientos fue el proyecto de “libertad educativa”, iniciativa que, de acuerdo con la mirada de SUTEBA, busca modificar el concepto de educación como derecho.

“Lo que busca esto es sacar a la educación como un derecho y transformarla en un servicio”, afirmó Torre, quien advirtió que ese cambio “convierte la educación en una mercancía”.

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Para la dirigente sindical, este modelo podría profundizar las desigualdades sociales y hacer que el acceso a una educación de calidad quede condicionado por la capacidad económica de cada familia.

El rechazo al homeschooling

La secretaria general de SUTEBA también expresó preocupación por las propuestas vinculadas al homeschooling o educación en el hogar.

En ese marco, sostuvo que detrás del concepto de “escuela en casa” podría producirse una tercerización de determinadas funciones educativas a través de ONG y corporaciones, con contratación de personal que, según advirtió, podría no contar con título docente ni estar alcanzado por los derechos establecidos en los estatutos.

Torre recordó además los conflictos protagonizados por el sector durante la gestión de María Eugenia Vidal y destacó el rol del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

“Pese a los intentos de fractura, la cohesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense permitió que la organización saliera fortalecida”, afirmó.

En esa línea, consideró que “el ataque a las organizaciones sindicales es el requisito previo e indispensable para avanzar en la desregulación total del derecho educativo”.

Más de 80 escuelas con obras paralizadas

Otro de los puntos centrales de su exposición fue la infraestructura escolar.

Torre aseguró que hay “un poquito más de 80 escuelas paralizadas” en territorio bonaerense, correspondientes a edificios cuya construcción había sido comprometida por el Gobierno nacional.

Según denunció, esas obras permanecen actualmente en “estado de abandono total” y sostuvo que durante la actual gestión nacional “no se ha iniciado una sola obra nueva”.

Para la dirigente, la situación excede las dificultades operativas de cada establecimiento y constituye una muestra del retiro del Estado de sus responsabilidades.