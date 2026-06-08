Desde Tandil, Alconada Mon advirtió por el futuro del periodismo y el rol de los medios locales
El periodista de investigación participó de una actividad en la ciudad bonaerense en el marco del Día del Periodista. En una entrevista con El Eco de Tandil, destacó la importancia del periodismo local, analizó los cambios del oficio con el avance de la inteligencia artificial y expresó su preocupación por posibles reformas al Estatuto del Periodista.
El periodista de investigación Hugo Alconada Mon participó de una actividad en Tandil por el Día del Periodista y dejó definiciones sobre el presente del oficio, la relación con el poder y los desafíos que impone la tecnología.
En diálogo con El Eco de Tandil, el prosecretario de redacción de La Nación sostuvo que el periodismo local es clave para la vida democrática, especialmente en regiones donde no hay cobertura informativa sobre la gestión pública.
“El periodismo local es clave”, afirmó, al remarcar que en muchas zonas del país no hay periodistas que sigan el accionar de intendentes, concejos deliberantes o el uso de los recursos públicos. Según explicó, esa ausencia impacta directamente en la calidad de la información y en el control ciudadano.
También destacó el valor de medios pequeños que, con pocos recursos, lograron investigaciones de alto impacto en comparación con grandes redacciones internacionales.
Periodismo, poder e inteligencia artificial
Alconada Mon analizó la relación entre el periodismo y el poder político, a la que definió como una tensión histórica que se profundiza o atenúa según el contexto. En ese sentido, mencionó expresiones actuales del presidente Javier Milei sobre la prensa y las comparó con otros momentos de la historia reciente y con discursos similares en el exterior.
Por otra parte, se refirió a los cambios tecnológicos en la profesión y señaló que la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo periodístico, especialmente en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, aclaró que el criterio humano, la verificación y el trabajo de campo siguen siendo centrales.
Finalmente, advirtió sobre posibles modificaciones al Estatuto del Periodista y consideró que cualquier reforma debería discutirse con los actores del sector. “Es necesario modernizar, pero hay que ver si los cambios son para mejor”, planteó.
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