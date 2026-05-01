La presidenta del Consejo Escolar de Tandil, Diana Balbín, se refirió a la situación del Servicio Alimentario Escolar y alertó sobre un incremento en la demanda, en un contexto atravesado por cambios en los programas de asistencia. Las declaraciones fueron brindadas al medio La Voz de Tandil.

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Uno de los puntos centrales señalados por la funcionaria fue la suspensión temporal del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), una política bonaerense que garantiza la entrega mensual de alimentos a familias de estudiantes. “Recibimos hace un par de días una suspensión temporaria de 90 días de ese programa”, confirmó.

Sin embargo, Balbín destacó que la medida fue acompañada por un incremento en las partidas destinadas a los comedores escolares. “Le dimos muy buena bienvenida al aumento del 30% de las prestaciones”, señaló y explicó que este refuerzo presupuestario permite mejorar la calidad nutricional de los alimentos que se brindan en las instituciones.

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En ese sentido, indicó que la actualización posibilitó fortalecer la inclusión de productos claves: “Nos permitió reforzar rubros como carne, fruta y lácteos”, detalló, subrayando que estos alimentos muchas veces no están garantizados en todos los hogares.

Más allá de los recursos, la titular del Consejo Escolar puso el foco en una realidad que se percibe a diario en las escuelas. “Si hablás con el personal de cocina o directoras, te dicen: ‘el lunes hay que venir preparado con una comida fuerte’”, relató, en referencia a la necesidad de cubrir déficits alimentarios que se acentúan tras el fin de semana.

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Según explicó, esta situación se repite especialmente al inicio y al cierre de la semana, y también en aquellas instituciones con jornada extendida, donde se incrementa la demanda. En ese marco, remarcó que el Consejo Escolar debe trabajar “de manera muy atenta y muy responsable” en la planificación de los menús.