En el marco del Día del Periodista, el comunicador Lautaro Morán difundió una columna de opinión en el medio digital MiTrenque y en la programación de la emisora FM 96.5 “La 96 Cinco” de Trenque Lauquen, donde puso en debate las diferencias entre el periodismo de las grandes ciudades y el del interior, aunque remarcó que “la esencia del oficio es la misma”.

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En su análisis, sostuvo que en las grandes urbes los medios cuentan con estructuras más complejas y equipos especializados, mientras que en el interior los periodistas suelen desempeñar múltiples tareas, desde la producción de contenidos hasta la gestión de redes sociales, fotografía y edición. En ese sentido, destacó que esa realidad exige “mayor capacidad de adaptación”, aunque también dispersa el trabajo cotidiano.

Morán también puso el foco en la relación con las fuentes en las comunidades más pequeñas, a la que definió como “más directa y cercana”, lo que —según expresó— fortalece el vínculo entre el periodismo y la sociedad. Al mismo tiempo, advirtió sobre la necesidad de sostener la verificación de la información en tiempos de redes sociales y sobre la importancia de preservar los valores tradicionales del oficio.

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Finalmente, remarcó que la tecnología amplía las posibilidades de comunicación, pero no reemplaza el criterio profesional. “La vocación, la curiosidad y el compromiso ético siguen siendo indispensables”, planteó, al tiempo que sostuvo que el objetivo del periodismo continúa siendo contribuir a una sociedad mejor informada.

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