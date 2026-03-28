El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes Uruguay, donde desplegó una intensa agenda política en Montevideo y dejó un mensaje fuerte hacia el interior del campo popular: “No podemos ser tibios ni limitados”. La frase la pronunció durante su participación en el IV Encuentro “Hay Otra Esperanza”, en el que compartió panel con dirigentes de distintos países de América Latina.

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En ese marco, el mandatario bonaerense planteó que uno de los desafíos centrales de la región es que los próximos gobiernos lleguen con propuestas capaces de transformar la realidad. “Cuando tenemos responsabilidades de gestión, no podemos resignar la vocación de transformar las estructuras productivas para mejorar la vida de nuestros pueblos”, sostuvo.

Kicillof también apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei: “En la Argentina estamos viviendo una etapa muy difícil, con un presidente como Javier Milei que se propuso el objetivo de destruir el Estado y cambiar nuestros valores, nuestra cultura, importando teorías extranjeras y aceptando los mandatos de las potencias”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Forma parte de una ultraderecha trasnacional, producto de decisiones que se tomaron en centros de poder y llegaron hasta nuestro país y la región”.

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Frente a ese escenario, el gobernador llamó a fortalecer la unidad regional y avanzar en la construcción de un bloque internacional que enfrente esas políticas. “La respuesta del campo popular tiene que ser la unidad latinoamericana y la construcción de políticas que traigan bienestar a nuestros pueblos”, afirmó.

Durante su paso por Montevideo, Kicillof mantuvo además reuniones con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, el intendente de la capital, Mario Bergara, y otros dirigentes de la región. También firmó acuerdos de cooperación orientados a fortalecer políticas vinculadas al acceso a la alimentación, la comercialización de alimentos y el desarrollo de sistemas públicos de abastecimiento.

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La visita se dio en un contexto regional atravesado por tensiones políticas y económicas, donde el mandatario bonaerense planteó la necesidad de una respuesta común frente a lo que definió como el avance de la ultraderecha en la región.