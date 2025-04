El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, respaldó el desdoblamiento de las elecciones dispuesto por el gobernador Axel Kicillof. “Tomó la decisión que había que tomar para garantizar que todos los bonaerenses puedan sufragar”, aseguró el jefe comunal en declaraciones a Radio Provincia.

Para Watson, la medida apunta a resolver un problema real: “Con un sistema conjunto ya está comprobado que no llegaba a votar la totalidad del padrón. Sólo lo iba a poder hacer 150 de los 350 vecinos que tenés por mesa”, explicó.

El dirigente subrayó que no se puede hablar de política sin asegurar el derecho al voto. “Las discusiones internas en los movimientos son sanas, pero no puede haberlas si no garantizás que la gente pueda elegir”, señaló. Y agregó: “Tenemos que tener como premisa resguardar las garantías a todos los bonaerenses, y más aún cuando tenemos responsabilidades de gobierno”.

Sobre las repercusiones dentro del oficialismo, Watson fue claro: “La medida fue absolutamente correcta y no ataca en ningún momento a la unidad. Hay que seguir dialogando para lograrla, pero también hay condiciones y plazos que hay que respetar”.

En esa línea, y en declaraciones brindadas esta mañana a Radio Provincia, consideró que “tampoco era justo que los bonaerenses no tuviéramos un calendario electoral”, en referencia a la indefinición que se vivía antes del anuncio.

Watson también se refirió al proyecto de ley enviado por Kicillof a la Legislatura para suspender las PASO. Según explicó, esa iniciativa busca evitar que los ciudadanos deban votar tres veces en el año. “El Gobernador fijó las fechas porque es su obligación, pero la suspensión de las Primarias depende de la Legislatura”, concluyó.