Tras el anuncio del gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones bonaerenses para el 7 de septiembre, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, indicó las razones operativas de la decisión de no hacer comicios concurrentes. “Eso multiplica, más que duplica los tiempos de votación, de acuerdo a los simulacros que hicimos nosotros, que conocemos de otras provincias y de otros integrantes de nuestra fuerza política que también hicieron el ejercicio”, dijo.

“Nosotros sacamos una cuenta muy sencilla en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Código Nacional Electoral. Todas las mesas de votación tienen 350 electores. Nosotros calculamos que en promedio lleva cuatro minutos ejercer los dos votos. El voto con la boleta única de papel nacional y el voto con la boleta partidaria tradicional para el caso de la provincia de Buenos Aires lleva más de cuatro minutos”, explicó.

Y continuó: “Durante las diez horas de votación solamente van a poder votar, si se utilizaba ese sistema, 150 votantes y 200 iban a quedar en la fila a las 6 de la tarde. O sea que era totalmente inviable e iba a ser un escándalo hacer una elección en esos términos”.

“En uso de la practicidad - remarcó - el gobernador ha decidido desdoblar porque tiene la responsabilidad y él, y solo él, tiene la responsabilidad de que las elecciones sucedan en tiempo y forma con la eficacia y con la transparencia que se corresponde.”

El funcionario del círculo de confianza del mandatario también sostuvo que los “argumentos han sido extremadamente claros, y que tienen que ver básicamente con la inviabilidad de llevar adelante una elección como se la suele conocer técnicamente concurrente”.

En declaraciones a la señal IP, Bianco también reveló que en la reunión de la cúpula del oficialismo en la capital provincial este domingo, se manifestaron de acuerdo con la suspensión de las PASO", y en “trabajar para la unidad del peronismo”. No obstante sostuvo que “había diferencias en cuanto a la fecha de votaciones, pero bueno, es una competencia del gobernador”.

"Cuando el gobernador planteó que él iba a desdoblar, ninguno de los otros actores de nuestra fuerza política dijo que eso era un motivo de ruptura. Eso quiero que quede muy claro", subrayó. “Es lo primero que dejó muy claro (el gobernador en la reunión), que esto no es romper con nadie, no es contra nadie, es asegurar que las elecciones sean efectivas y transparentes en la provincia de Buenos Aires, como vienen siendo hace 40 años con un sistema que no estaba en discusión”, aseguró.

Además, el ministro de Gobierno provincial señaló que les “parece perfecto” que Cristina Kirchner sea candidata. "Es un orgullo. Jugando adentro, es lo que se habló ayer", añadió.