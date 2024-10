Franco Colapinto se presentó en el programa de la cadena Antena 3, tras su debut en la Fórmula 1 el cual fue considerado una revelación.

Allí habló sobre varios temas ante la audiencia del show conducido por Pablo Motos. Al comenzar, ya se mandó una de las suyas. “Mucho de Fórmula 1 no vamos a hablar, te veo medio perdido”, le dijo.

El pilarense recordó su inicios en la participación en el automovilismo. “No podía ir derecho por lo gris”, señaló sobre las dificultades que representa aprender la botonera del volante. "Me hablaba (por la radio) un francés en inglés y no le entendía nada. Entonces, hacía lo que podía, pero hasta entender qué botón debía apretar me tomaba un par de minutos, y hay que hacerlo al toque”, relató.

Contó sobre cómo fue irse a vivir solo a Italia, con 14 años: “Era una locura total, un delirio, irte a vivir a un país que está a 12.000 kilómetros de distancia, sin nadie de tu familia. Vivía en un departamento arriba de una fábrica, no sabía hacerme la comida".

“De a poco aprendí algo de italiano, pero al principio era un desastre total. Me hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía prepararlo, una locura. Estaba flaquito porque mucho no comía, era muy básico, sabía cortar frutas, no mucho más”, contó.

Además reveló otra anécdota sobre cómo era lavarse el mono de piloto en la ducha, ya que no lograba hacerlo con el lavarropas.

La técnica de @FranColapinto para limpiar el mono y ducharse a la vez 🤣 #ColapintoEH pic.twitter.com/fOIiJg0itE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2024

Por otro lado valoró el vínculo con el DJ y productor Bizarrap (Gonzalo Julián Conde): “Es un grande, una leyenda argentina ahora, está haciendo todo bien. Él es el número 1 en lo que hace, y yo quería llegar a ser el número 1 en lo que hago yo, era un poco seguir su escalera, lo que hizo".

“Casi sin conocerme, a ciegas, vino y me dijo: ‘Decime qué necesitás y yo te ayudo, te doy una mano, tranquilo. Relajá que vas a llegar, yo te voy a ayudar’”, señaló.

En otro fragmento, contó sobre su entrenamiento, y en especial, el del cuello como lo tienen que hacer todos los pilotos. "Entrenar el cuello es lo menos sexy. Parece que te ponen un bozal, te tiran, y tienes el cuello que se te va a la mierda", lanzó. Y añadió: "Se te queda el cuello muy grande, que se te sale de las orejas. Es asqueroso".