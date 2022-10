Familiares de "Lolo" Regueiro, el hincha fallecido de Gimnasia, lo despiden este sábado a la mañana. "Me llena de orgullo lo que hicieron por mi viejo, vinieron hinchas de todos los clubes", expresó Sergio, uno de sus hijos.

Durante la despedida, el hombre relató cómo se sucedieron los hechos: "El fue con mi hermano, en la cancha no lo encontré y como había tanta gente me quedé en otro lado, cuando pasó el incidente lo primero que atiné fue ayudar a gente, mucha gente tirada en el piso. Me salió del alma ayudar, gente con nenes, despues me cae la ficha de que estaba mi familia y los sali a buscar".

"Después me cae el peor mensaje de mi hermana que se me había ido. Era un hombre sano, no tenía problemas de salud, asique ojala que se aclare todo, si no hubiesen tirado gas tendría a mi viejo acá conmigo y lo tengo en un cajón", continuó.

Además Sergio señaló que durante los incidentes Regueiro perdió el celular y pide a quien lo haya encontrado que lo devuelva. "Tengo muchos recuerdos con él".

Por último, el hombre lamentó: "Fuimos a una fiesta y mira en lo que terminamos. Mi viejo fue a un espectáculos y volvió en un cajón. No le dieron oxiígeno, no lo ayudaron, lo dejaron tirado en la puerta del estadio".