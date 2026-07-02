El ministerio de Trabajo bonaerense, comandado por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto en la planta de la empresa Tenaris SIAT de Lanús por un periodo de 15 días.

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Trabajo intervino al tomar conocimiento de la acción directa dispuesta por la empresa siderúrgica, y según indicó el ministro Correa, “con las herramientas que están a nuestro alcance, se dispuso la concurrencia de inspectores para verificar el estado de situación”. De esta forma se retrotrae la situación al inicio del conflicto y se deja sin efecto el despido de 150 trabajadores.

La disposición indica que el conflicto fue generado por los despidos masivos, lo que derivó en una situación de “extrema gravedad” y, en ese contexto, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación con el objetivo de “promover una solución pacífica legal al conflicto existente”.

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Con la disposición, dio inicio al período de conciliación obligatoria por 15 días, en los cuales deben cesar todas las medidas que las partes llevaran a cabo. En este lapso, el gremio debe dejar sin efecto las medidas de acción directa, mientras que la empresa empleadora debe “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal”, retrotrayendo las medidas que dieron inicio al conflicto.

El secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral dependiente del ministerio, Ezequiel Berrueco, señaló en declaraciones a Radio Provincia que tienen "un compromiso con el pueblo bonaerense de, no solamente estar presente como Estado, si no también acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio”.

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A su vez, recordó que se trata de “una empresa que ha tenido que ver con el gasoducto Presidente Néstor Kirchner y tiene personal calificado”. Por lo tanto, la definición “no tiene que ver con la capacidad o productividad de los trabajadores porque en el último tiempo, el gasoducto generó U$D 7.000 mil millones”.

Frente a los 150 despidos por parte de la siderúrgica Tenaris, desde @TrabajoPBA ya pusimos a disposición las herramientas para revertir la situación. En un marco de crisis generalizada, destrucción del empleo, de la producción y de la capacidad productiva, es fundamental… — Walter Correa (@waltercorreaok) July 1, 2026