Después de 18 años, Argentina vuelve a ilusionar: la Sub-20 venció a México y va por la final ante Colombia
La Selección Sub-20 volvió a brillar en Chile y se metió entre los cuatro mejores del mundo después de 18 años. Los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti sellaron una victoria sólida ante México. El equipo de Diego Placente enfrentará a Colombia el miércoles por un lugar en la final.
La Selección Argentina Sub-20 logró una clasificación histórica al vencer 2-0 a México y avanzar a las semifinales del Mundial de Chile, algo que no conseguía desde 2007. Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, el equipo de Diego Placente confirmó que atraviesa un gran momento futbolístico y emocional. El próximo desafío será ante Colombia, que viene de eliminar a España, el miércoles a las 20.
Desde el arranque, Argentina mostró su sello: intensidad, presión y gol temprano. A los 9 minutos, Carrizo, una de las figuras del Bayer Leverkusen, abrió el marcador tras aprovechar un rebote del arquero mexicano luego de un remate de Valentino Acuña, con participación de un desequilibrante Gianluca Prestianni.
El conjunto argentino, que dirige Placente, se apoyó en el talento individual y en la solidez táctica. Aunque cedió la posesión (33% contra 67% de México), manejó el ritmo del partido y nunca perdió el control. El técnico argentino volvió a demostrar su capacidad para adaptar esquemas: comenzó con un 4-2-3-1 y en defensa se paró 5-4-1, con Tomás Pérez y Delgado reforzando el bloque defensivo.
En el complemento, los cambios volvieron a darle resultado a Placente. Mateo Silvetti, defensor de Gimnasia La Plata, ingresó en el segundo tiempo y definió con categoría para sellar el 2-0 tras una gran jugada de Juan Villalba. El joven también fue clave en defensa al sacar una pelota sobre la línea en los minutos finales.
El partido terminó caliente: hubo cruces entre jugadores, amonestaciones para ambos lados y expulsiones para Diego Ochoa y Tahiel Jiménez. Placente también fue amonestado por protestar una falta sobre Silvetti.
Con este triunfo, Argentina rompió una racha de 18 años sin alcanzar las semifinales de un Mundial Sub-20. Curiosamente, en 2007 también había eliminado a México en cuartos y enfrentado a un rival sudamericano en semifinales. Esa vez fue Chile; ahora, será Colombia. Y en tierras chilenas, la ilusión albiceleste vuelve a encenderse.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión