La Selección Argentina Sub-20 logró una clasificación histórica al vencer 2-0 a México y avanzar a las semifinales del Mundial de Chile, algo que no conseguía desde 2007. Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, el equipo de Diego Placente confirmó que atraviesa un gran momento futbolístico y emocional. El próximo desafío será ante Colombia, que viene de eliminar a España, el miércoles a las 20.

Ads

Desde el arranque, Argentina mostró su sello: intensidad, presión y gol temprano. A los 9 minutos, Carrizo, una de las figuras del Bayer Leverkusen, abrió el marcador tras aprovechar un rebote del arquero mexicano luego de un remate de Valentino Acuña, con participación de un desequilibrante Gianluca Prestianni.

GOOL DE ARGENTINA 🇦🇷 Maher Carrizo captó el rebote y abre el marcador en el inicio del partido



7' |🇲🇽 MÉXICO 0 - 1 ARGENTINA🇦🇷



Mirá el #MundialSub20XTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky 📺 #MundialSub20 pic.twitter.com/ISmUpS6yqF — telefe (@telefe) October 11, 2025

El conjunto argentino, que dirige Placente, se apoyó en el talento individual y en la solidez táctica. Aunque cedió la posesión (33% contra 67% de México), manejó el ritmo del partido y nunca perdió el control. El técnico argentino volvió a demostrar su capacidad para adaptar esquemas: comenzó con un 4-2-3-1 y en defensa se paró 5-4-1, con Tomás Pérez y Delgado reforzando el bloque defensivo.

Ads

En el complemento, los cambios volvieron a darle resultado a Placente. Mateo Silvetti, defensor de Gimnasia La Plata, ingresó en el segundo tiempo y definió con categoría para sellar el 2-0 tras una gran jugada de Juan Villalba. El joven también fue clave en defensa al sacar una pelota sobre la línea en los minutos finales.

GOOL DE ARGENTINA 🇦🇷 Silvetti luchó, corrió y con un remate cruzado marca el segundo para la Selección 💪



56' | 🇲🇽 MÉXICO 0 - 2 ARGENTINA 🇦🇷



Mirá el #MundialSub20XTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky 📺 #MundialSub20 pic.twitter.com/x06RC7W9lS — telefe (@telefe) October 12, 2025

El partido terminó caliente: hubo cruces entre jugadores, amonestaciones para ambos lados y expulsiones para Diego Ochoa y Tahiel Jiménez. Placente también fue amonestado por protestar una falta sobre Silvetti.

Ads

Con este triunfo, Argentina rompió una racha de 18 años sin alcanzar las semifinales de un Mundial Sub-20. Curiosamente, en 2007 también había eliminado a México en cuartos y enfrentado a un rival sudamericano en semifinales. Esa vez fue Chile; ahora, será Colombia. Y en tierras chilenas, la ilusión albiceleste vuelve a encenderse.

JAJAJA, LOS PIBES DEL SUB-20 SE VAN DEL ESTADIO ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO DEL 8. 😅🇦🇷pic.twitter.com/JnSzTWYviA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2025